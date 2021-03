ADA : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Le Groupe Ada a réalisé en 2020, 89,2% de l'activité enregistrée l'année précédente. Dans un contexte de crise sanitaire, cette performance remarquable des enseignes Ada et Point Loc vient confirmer la solidité du modèle du Groupe français, dont l'indépendance et l'autonomie des entrepreneurs-franchisés apportent une résistance et une pérénité uniques.

La grande proximité et la qualité de relation qu'entretient chaque franchisé avec ses clients, au coeur des territoires, a permis de garder les agences ouvertes pendant toute l'année et donc de conserver un excellent taux d'activité malgré deux confinements et les mesures de restriction des déplacements dans un contexte tourmenté. Ainsi, le Groupe s'impose comme un acteur de référence sur les sujets de mobilité du quotidien, dans les grandes villes jusque dans les zones rurales, dans toute la France.

Au total, avec 1.210 points de vente ouverts sur le territoire français, le Groupe Ada s'engage pour le désenclavement des territoires et l'accès de tous à la mobilité à petits prix.

Finances solides

Le résultat net de l'année 2020 se monte à 1,51 million d'euros (4,31 ME en 2019). Il recule de 65%.

La structure financière du Groupe reste très solide. Les capitaux propres s'élèvent à 30,8 ME à fin décembre 2020 (29,3 ME à fin décembre 2019). L'endettement financier est passé de 22,9 ME au 31 décembre 2019 à 25,7 ME au 31 décembre 2020.

Le groupe ADA a contracté en 2020 des prêts garantis par l'Etat (PGE) d'un montant de 10 MEUR, tirés en totalité afin de poursuivre le développement de son réseau et sa transformation digitale.

Perspectives

Pour 2021, les objectifs stratégiques sont les suivants :

- Développement de l'activité de vente d'outils de location courte-durée pour compte de tiers - objectif de signer avec un nouveau partenaire

- Développement d'un nouveau réseau Ada Bikes spécialisé dans la location courte-durée de 2-roues (scooters, motos, vélos), auprès du réseau Ada et d'autres professionnels - objectif de 50 points de vente ouverts à fin 2021

- Diversification de l'offre d'accompagnement du Groupe Ada en franchise et en licence de marque afin de s'adapter à la diversité des territoires et aux besoins spécifiques de chacun d'eux.

- Poursuite de la transformation digitale du Groupe.

L'atteinte et l'évolution de ces objectifs au cours de l'année seront marquées par l'évolution du contexte sanitaire lié à la pandémie, les décisions gouvernementales et le maintien ou l'allègement des restrictions notamment sur les déplacements.