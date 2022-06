Ada : +58% avec l'OPR !

(Boursier.com) — Ada bondit de 58,6% ce matin à 17,6 euros. Le titre s'ajuste sur le prix du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, qui est de 18 euros. La société Groupe Rousselet, de concert avec la société Anatole France, la société Nep Services, Eda, Monsieur Nicolas Rousselet, Monsieur Philippe Rousselet, Madame Evelyne Caillaud, ainsi que la Succession Monsieur André Rousselet, a donc initié ce projet d'offre publique de retrait présenté par Degroof Petercam. Le prix est de 18 euros par action Ada et la durée de l'offre publique de retrait de 10 jours de négociation. Le calendrier sera déterminé par l'AMF. L'OPR porte sur la totalité des actions Ada non détenues par le concert, soit, à la date du projet de note d'information, un nombre maximum de 154 284 actions Ada représentant 156 337 droits de vote, soit 5,28% du capital et 5,29% des droits.

Dans la mesure où le concert détient déjà plus de 90% du capital et des droits, et sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, à l'issue de l'OPR, le retrait obligatoire sera mis en oeuvre.