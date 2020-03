Ada : 13% de croissance des bénéfices en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des enseignes du Groupe ADA enregistre en 2019 une progression de 12,4% à 112,5 millions d'euros. Le groupe compte désormais plus de 1.200 points de vente ouverts sur le territoire français. L'enseigne ADA compte 399 points de vente à fin 2019 (contre 352 en 2018), répartis en 311 agences physiques et 88 stations de véhicules 100% en libre-service qui ont porté la croissance 2019 par l'ouverture de 54 nouvelles stations.

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 98,77 millions d'euros (90,99 ME en 2018). Il est en hausse de +6,5%. Le résultat opérationnel ressort à 4,86 ME au 31 décembre (1,25 ME en 2018), soit +289% de croissance.

Au final, le résultat net part du Groupe est de 4,31 ME (3,79 ME en 2018), pour +13,7% de croissance.

Structure financière

La structure financière du Groupe est solide. L'endettement financier est passé de 20,2 ME au 31 décembre 2018, en Normes françaises, à 22,9ME au 31 décembre 2019, reflétant notamment la politique d'investissements. Les capitaux propres s'élèvent à 29,3 ME à fin décembre, après le versement des dividendes de 2,9 ME au titre de l'exercice 2018 (27,9 ME à fin décembre 2018 en Normes françaises).

Perspectives

Pour 2020, les objectifs stratégiques sont de consolider le maillage de stations de véhicules 100% libre-service dans les villes de France, ainsi qu'en gares et aéroports. Ada vise pour objectif plus de 100 points de vente ouverts en libre-service à fin 2020. Le groupe compte aussi développer le réseau Point Loc avec un objectif de 900 points de vente ouverts à fin 2020.

Les conséquences des événements liés au Covid-19 sont à ce jour non déterminées et non chiffrables.