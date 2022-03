ADA : 1,39 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires des enseignes du groupe ADA atteint 118,8 millions d'euros en 2021, soit une croissance de +18,4% par rapport à 2020 mais aussi de +5,6% par rapport à 2019 (112,5 ME).

A 99,72 ME, le chiffre d'affaires annuel du groupe retrouve son niveau d'avant crise sanitaire, avec +1% par rapport à 2019 (98,77ME) et +13,6% par rapport à 2020 (87,81 ME).

Le résultat net s'élève à 1,39 ME, proche du niveau de résultat annoncé dans le communiqué du 22 décembre 2021. L'impact des changements d'estimation comptables et de pratiques de gestion s'élève à -6,3 ME avant impôt, soit -4,6 ME après impôt. Il a été compensé par un abandon de créance de Groupe Rousselet, actionnaire majoritaire de la société ADA, d'un montant de 4,6ME. Hors impact de ces changements, le résultat opérationnel a doublé en 2021 par rapport à 2020. Il est de 2,74 ME (hors changements d'estimations comptables).

La structure financière du groupe ADA est solide. Les capitaux propres s'élèvent à 32 ME à fin décembre 2021 (30,8 ME à fin décembre 2020). L'endettement financier est passé de 25,7 ME au 31 décembre 2020 à 27,5ME au 31 décembre 2021. Le groupe ADA a remboursé en 2021 une partie des prêts garantis par l'Etat (PGE) contractés en 2020, à hauteur de 3 ME, et a conservé les 7 ME restants, qui seront remboursés d'ici fin 2024.