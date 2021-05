Activision Blizzard : très bon début d'année, objectifs rehaussés

(Boursier.com) — Activision Blizzard a relevé sa guidance annuelle alors que l'augmentation de la demande pour ses jeux vidéo, notamment "Call of Duty" et "Candy Crush", lui a permis de présenter des résultats supérieurs aux attentes au T1. L'éditeur de jeux vidéo table désormais sur des revenus de 8,6 Mds$ sur l'exercice contre 8,45 Mds$ précédemment et 8,55 Mds$ de consensus. Le bpa ajusté est anticipé à 3,70$ contre 3,60$ auparavant et 3,65$ de consensus.

Sur les trois premiers mois de l'année, la firme a enregistré un profit net de 619 M$ ou 79 cents par titre contre 505 M$ et 65 cents par action il y a un an. Le bpa ajusté est ressorti à 84 cents contre 71 cents attendus. Les revenus ajustés ont atteint 2,07 Mds$, contre 1,78 Mds$ de consensus. Activision avait 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur la période, soit 47% de plus que sur la même période de l'exercice précédent.