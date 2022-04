Activision Blizzard : rate le coche

(Boursier.com) — Nouvelle publication décevante pour Activision Blizzard, objet d'une offre de rachat de 69 Mds$ de Microsoft. L'éditeur de jeux vidéo a enregistré au premier trimestre un Ebitda ajusté de 767 millions de dollars, en baisse de 13% sur un an, pour des revenus de 1,77 Md$ (-22,4%, vs 1,81 Md$ attendus). Le bpa ajusté est ressorti à 64 cents, contre 98 cents il y a un an, et 72 cents de consensus. La firme a généré 642 M$ de flux de trésorerie opérationnels sur le trimestre, contre 844 M$ pour la même période de l'exercice 2021. Le groupe comptait 372 millions de joueurs mensuels actifs à fin mars, en recul de 14% sur un an.