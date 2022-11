Activision Blizzard : le deal Microsoft toujours sur les rails ?

(Boursier.com) — Activision Blizzard, l'éditeur américain de jeux vidéo, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 68 cents, à comparer à un consensus de 51 cents et un niveau de 72 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 1,83 milliard de dollars, contre 1,88 milliard sur la période comparable de l'an dernier. Ils battent également largement le consensus, mais pour les investisseurs, les inquiétudes viennent plutôt de la capacité de Microsoft à mener à bien l'acquisition du groupe face aux obstacles antitrust. Activision Blizzard a tenu à rassurer hier soir, affirmant que le deal de 69 milliards de dollars était toujours en bonne voie. "Nous continuons d'anticiper que la transaction soit finalisée durant l'exercice fiscal actuel de Microsoft se terminant en juin 2023", affirme le CEO Bobby Kotick.