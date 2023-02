Activision Blizzard : impressionnant ?

(Boursier.com) — Activision Blizzard, le géant américain des jeux vidéo que Microsoft tente de racheter pour 69 milliards de dollars, a publié hier soir à Wall Street des comptes plus que solides, dépassant les attentes avec la franchise 'Call of Duty'. Activision a donc annoncé hier soir un niveau de 'net bookings' en forte augmentation de 43% à 3,57 milliards de dollars pour son quatrième trimestre, alors que le consensus n'était que de 3,1 milliards de dollars. Il s'agit selon Bloomberg de la plus forte croissance en neuf trimestres de ce point de vue. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,87$, contre 1,52$ de consensus. 'Call of Duty : Modern Warfare II', sorti en octobre, a 'cassé la baraque' avec 1 milliard de dollars de recettes en dix jours, meilleure vente de jeux vidéo en 2022. Activision Blizzard revendique par ailleurs 389 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur le trimestre clos. Activision dit rester conscient des risques économiques, mais espère au moins une croissance de 16 à 19% des revenus annuels, une augmentation de 6-9% du net bookings et une croissance similaire du bénéfice opérationnel.

Microsoft avait annoncé en janvier 2022 le rachat programmé de l'éditeur, mais les régulateurs ont depuis compliqué l'opération. En décembre, la Federal Trade Commission américaine a intenté une action en justice pour bloquer la transaction, affirmant que le deal pourrait nuire à d'autres acteurs sur le marché des jeux. La semaine dernière, les régulateurs européens ont envoyé une liste de préoccupations à Microsoft, exposant les raisons potentielles du blocage de l'accord si aucune solution n'est proposée. En outre, l'autorité britannique de concurrence pourrait publier dans les prochains jours ses conclusions provisoires, indiquant si elle vise à bloquer l'accord ou à l'autoriser avec des mesures correctives spécifiques. Le contrat d'acquisition stipule que la transaction doit être conclue d'ici au 18 juillet. Activision a déclaré hier soir que les deux parties continuaient de dialoguer avec les régulateurs pour examiner la transaction et s'efforçaient de la conclure au cours de l'exercice fiscal de Microsoft.