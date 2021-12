Activision Blizzard : et maintenant ?

(Boursier.com) — Le patron de Xbox (Microsoft), Phil Spencer, continue d'évaluer les relations du fabricant de consoles avec l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard Inc selon Bloomberg qui évoque des sources internes, Spencer ayant déclaré au personnel que l'équipe de direction était "profondément troublée" par les derniers événements concernant Activision Blizzard Inc. Le géant américain du jeu vidéo a été secoué sur les marchés récemment par des affaires d'inconduite sexuelle... En outre, la co-directrice de l'éditeur, Jen Oneal a décidé de démissionner de ses fonctions, donnant l'entier contrôle à Mike Ybarra. Activision a repoussé les sorties de 'Diablo IV' et d''Overwatch 2', deux jeux très attendus, du fait notamment de ces changements managériaux.

Oneal et Ybarra avaient pris la direction des opérations il y a seulement trois mois, après la démission d'Allen Brack en tant que président, une semaine après que l'entreprise a été poursuivie pour harcèlement au travail et discrimination salariale.

20 employés licenciés en octobre

Le 16 novembre dernier, plus de 150 employés du premier éditeur américain de jeux vidéo avaient manifesté devant le siège d'Activision, afin de réclamer la fin des abus et le départ de la direction du groupe.

En octobre, Le créateur du blockbuster Call of Duty avait annoncé licencier 20 employés, qui ont fait l'objet de plaintes, après les allégations de harcèlement et de culture sexiste... En août dernier, Activision Blizzard avait également annoncé un changement au sein de la direction, avec le départ du responsable de la filiale Blizzard Entertainment, Allen Brack. Celui-ci avait été directement nommé dans une plainte déposée fin juillet par le Department of Fair Employment and Housing (DFEH).

