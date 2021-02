Activision Blizzard dopé par 'Call of Duty', WoW et 'Candy Crush'

(Boursier.com) — Activision Blizzard a dépassé les attentes sur le trimestre clos, avec notamment les succès de 'Call of Duty', 'World of Warcraft' et 'Candy Crush'. L'éditeur de jeux vidéo a donc extrêmement bien performé sur la saison des fêtes. Il rehausse ses estimations de ventes et de bénéfices pour 2021. Le Californien de Santa Monica a dégagé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 1,21$ et affiché un net bookings de 3,05 milliards sur la période, mieux que les estimations du consensus qui étaient de 1,18$ et 2,83 milliards, respectivement. En glissement annuel, le bénéfice s'est replié de 2% mais les revenus se sont améliorés de 13%. Notons que 'Call of Duty' affiche 100 millions de joueurs actifs mensuels, 'World of Warcraft' 29 millions et 'Candy Crush' 240 millions.

Sur le trimestre entamé, le groupe table sur un bpa ajusté de 65 cents, pour 1,75 milliard de dollars de net bookings. Cela marquerait donc une amélioration des revenus et profits par rapport à la période comparable de l'an dernier. Pour l'exercice en cours, Activision envisage un bpa ajusté de 3,6$, en croissance de 4%, pour des ventes de 8,45 milliards de dollars marginalement en hausse. Ces prévisions dépassent les attentes de la place.