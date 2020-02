Activision Blizzard dopé par 'Call of Duty'

(Boursier.com) — Activision Blizzard a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos, grâce au succès du blockbuster 'Call of Duty : Modern Warfare', dont la version mobile lancée en octobre a été installée plus de 150 millions de fois. Les revenus ajustés trimestriels totaux ont représenté 2,71 milliards de dollars sur la période close fin décembre, contre 2,68 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice net a décliné à 525 millions de dollars soit 68 cents par action, contre 685 millions de dollars un an plus tôt. Le bpa ajusté a représenté 62 cents. Le groupe livre toutefois une guidance prudente pour l'exercice entamé, tablant sur des revenus ajustés de 6,73 Mds$ à comparer à un consensus de 6,92 Mds$.

Take-Two, autre éditeur américain de jeux vidéo qui publiait hier soir, devrait souffrir ce jour à Wall Street après avoir manqué le consensus de revenus sur le trimestre clos. Les revenus ajustés ont totalisé 888 M$ sur le troisième trimestre fiscal clos fin décembre, contre 922 M$ de consensus. Le bénéfice net a régressé à 164 M$ soit 1,43$ par action, contre 180 M$ un an avant. Le groupe a resserré enfin sa guidance annuelle de revenus entre 2,80 et 2,85 Mds$, à comparer à un consensus de 2,85 Mds$.