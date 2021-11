Activision Blizzard dévisse, les prévisions déçoivent

(Boursier.com) — Activision Blizzard, géant américain du jeu vidéo, décrochait hier soir, après bourse à Wall Street, suite à la publication de ses derniers comptes trimestriels. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 72 cents, contre 71 cents de consensus et 71 cents, également, un mois avant. Les revenus ont totalisé 1,88 milliard de dollars sur ce trimestre clos en septembre, en ligne avec les attentes, contre 1,77 milliard un an auparavant. Les prévisions sont en revanche un peu courtes pour le quatrième trimestre fiscal, les revenus ajustés étant attendus à 2,78 milliards de dollars, contre 2,93 milliards de consensus. Sur le troisième trimestre, avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, Activision a affiché un total d'utilisateurs actifs mensuels inchangé à 390 millions.

En outre, la co-directrice de l'éditeur, Jen Oneal a décidé de démissionner de ses fonctions, donnant l'entier contrôle à Mike Ybarra. Activision a repoussé les sorties de 'Diablo IV' et d''Overwatch 2', deux jeux très attendus, du fait notamment de ces changemens managériaux. Oneal et Ybarra avaient pris la direction il y a seulement trois mois, après la démission d'Allen Brack en tant que président, une semaine après que l'entreprise a été poursuivie pour harcèlement au travail et discrimination salariale.