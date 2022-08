Activision Blizzard : des comptes sans relief, avant la finalisation du rachat par Microsoft

(Boursier.com) — Activision Blizzard, l'éditeur américain de jeux vidéo connu notamment pour Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush (label King), a annoncé hier soir pour le trimestre clos des revenus supérieurs aux attentes, mais des ventes ajustées en recul prononcé en glissement annuel. Le groupe, sur le point d'être racheté par Microsoft pour 69 milliards de dollars, a donc réalisé des revenus ajustés trimestriels de 1,64 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,6 milliard et un niveau de 2,3 milliards un an avant. Il s'agit du troisième trimestre consécutif de baisse des ventes en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 48 cents sur la période close, en baisse de plus de moitié en glissement annuel, mais en ligne avec le consensus de place. Le groupe a tout de même renforcé ses équipes de développement de 25%.