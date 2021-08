Activision Blizzard bat le consensus

(Boursier.com) — Activision Blizzard a annoncé hier soir des comptes du second trimestre supérieurs aux attentes de marché, le management soulignant par ailleurs sa tolérance zéro vis-à-vis du harcèlement et du sexisme, suite aux récentes affaires. L'éditeur californien de jeux vidéo, connu pour 'Call of Duty' ou 'World of Warcraft', table pour le troisième trimestre sur un bénéfice ajusté par action de 65 cents, inférieur au consensus de marché, alors que les ventes trimestrielles sont anticipées en revanche au-dessus des attentes à 1,85 milliard de dollars. Le bpa annuel est espéré à 3,76$ pour des revenus de 8,65 milliards de dollars, ce qui constitue une révision en hausse de la guidance fournie il y a trois mois. Pour le trimestre clos, le bpa ajusté a représenté 91 cents, contre 75 cents de consensus. Les revenus ajustés ont été de 1,92 milliard de dollars contre 1,89 milliard de consensus.