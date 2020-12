Actiplay : validation et adoption intégrale du plan de continuation

Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Le groupe bordelais Actiplay, spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce que son Plan de continuation a été intégralement accepté par le Tribunal de Commerce de Bordeaux dans son délibéré rendu, le mercredi 9 décembre 2020.

Ce projet avait recueilli préalablement un avis favorable de l'ensemble des organes de la procédure.

Cette décision fait suite également aux résultats opérationnels de l'activité du 1er semestre 2020 dégageant un taux d'Ebitda de 19%. Elle permet à la société sa sortie définitive de la période d'observation dès ce jour, l'adoption du plan et acte ainsi le plein rétablissement du Groupe.

De plus, il avait été proposé au Tribunal, en cas d'adoption du projet de plan, un renforcement des moyens de l'entreprise par un apport financier exceptionnel réalisé par le dirigeant du Groupe et actionnaire de référence (via ses sociétés holding, celles-ci détenant à ce jour plus de 35% du capital). Cet apport financier complémentaire en comptes courants, non convertible et donc non dilutif, va ainsi permettre au Groupe Actiplay d'assurer ses engagements et soutenir son développement.

Depuis un peu plus de 1 an, à la suite de ma reprise en main de la direction opérationnelle, la transformation profonde de la société a pu être effectuée. Ce projet a été mené avec vigueur et détermination et a clairement porté ses fruits. Je tiens à saluer les collaborateurs d'Actiplay qui se sont mobilisés, en confiance, aux côtés de nos différents partenaires, pour atteindre et réussir ce challenge important. Désormais le Groupe est solidement établi sur son métier d'enrichissement et monétisation de data, dans un marché du marketing digital dynamique et prometteur , déclare Julien Parrou-Duboscq, Président du Groupe Actiplay.

La société a désormais achevé sa transformation et cela malgré le contexte économique et sanitaire fortement perturbé de cette année 2020, montrant la pertinence de son offre et de son positionnement.

Le Groupe indique que les actions menées depuis 2019 ont ainsi permis :

1) Le retour à l'équilibre opérationnel de l'activité puis la délivrance de taux de rentabilité sur de bons niveaux (19% d'Ebitda sur ce 1er semestre 2020)

2) La bonne tenue des flux de trésorerie actuels et attendus sur le futur, permettant un remboursement facilité des créanciers.