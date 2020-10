Actiplay : renoue avec les bénéfices ce semestre

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires de 725 kE au 1er semestre 2020, le groupe bordelais Actiplay, spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce des résultats du 1er semestre 2020, dégageant un taux d'Ebitda de 19%, à 138 kE (-387 kE un an plus tôt) alors que la marge brute ressort à 543 kE (611 kE au 1er semestre 2019) pour un taux de marge brute de 74,82% (70% un an plus tôt).

Le résultat net part du groupe est proche de 10% du chiffre d'affaires, à 72 kE (-3,58 ME au 1er semestre 2019).

La société achève ainsi son importante transformation opérationnelle malgré le contexte économique perturbé dû à la crise sanitaire de cette année 2020.

Au niveau des actifs, la société indique qu'elle a pu conserver son portail historique jeux.com. Un plan de continuation a par ailleurs été proposé aux créanciers et partenaires du Groupe, et accepté à un taux très élevé (plus de 76%). L'acceptation de la proposition de plan va permettre à la société de demander au Tribunal de Commerce de Bordeaux sa sortie de la période d'observation d'ici la fin de l'année et l'adoption définitive du plan.

Le groupe communiquera très prochainement sur les prochaines étapes de la procédure et ses projets opérationnels.