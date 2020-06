Actiplay : plan de continuation en préparation

Actiplay : plan de continuation en préparation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Actiplay rebondit encore ce jour en bourse. Dans le cadre de la crise sanitaire traversée par le pays, la société a mis en oeuvre "très rapidement" les mesures d'organisation en télétravail de son équipe afin d'assurer la sécurité des collaborateurs et la continuité des services, commente la Société à l'issue de son assemblée générale, marquée par l'adoption de toutes les résolutions. D'un point de vue commercial, la crise "n'a eu pour le moment qu'un impact limité sur l'activité, sans remise en cause à ce stade de ses prévisions de vente annuelle compte tenu de la bonne dynamique commerciale enregistrée depuis le début d'année". Compte tenu des décalages de calendrier subis dans le déroulement de la procédure en cours, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a prolongé la période d'observation initiale via les délais légaux applicables à tous. Cette période va permettre de présenter un projet de plan de continuation aux créanciers et aux divers organes de la procédure.

Ce projet de plan sera ainsi proposé dans les prochaines semaines et permettra à la société de faire un nouveau point d'étape à la rentrée de septembre 2020. En attendant, le groupe indique avoir "profondément restructuré son périmètre d'activité" et ainsi pu stopper ses anciennes activités déficitaires et retrouver la rentabilité opérationnelle depuis le S2 2019.