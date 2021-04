Actiplay : Julien Parrou et sa famille se sont renforcés

(Boursier.com) — Le Groupe Actiplay informe que son dirigeant et sa famille, viennent d'acheter en propre et par l'intermédiaire de leur société holding 286.000 actions sur le marché, représentant environ 9% du capital, portant ainsi Julien Parrou-Duboscq et ses proches à près de 42% des parts du groupe.

Ces opérations de rachat ont été réalisées dans les jours qui ont suivis l'annonce des résultats annuels 2020 qui avaient validés le recentrage de l'activité entamé en 2019 et les bonnes performances opérationnelles. Les conditions de marché et de valorisation nous ont conduit à décider de cette opération de renforcement de notre participation dans le capital de l'entreprise. Elle fait suite à la reprise en main opérationnelle menée depuis deux ans et témoigne de notre détermination et de la grande confiance que nous avons dans les perspectives de la société , déclare Julien Parrou-Duboscq, fondateur et président du groupe.

Par ailleurs, la société annonce qu'elle proposera lors de sa prochaine Assemblée Générale l'adoption d'une nouvelle dénomination sociale et commerciale s'inscrivant dans cette nouvelle dynamique.

Révélation le 26 mai !

Le 26 mai, la société dévoilera son projet de nouveau nom, ainsi que sa stratégie de croissance pour les prochaines années.