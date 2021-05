Actiplay devient Klarsen Data et dévoile ses plans

Actiplay devient Klarsen Data et dévoile ses plans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Actiplay , spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce son changement de dénomination commerciale et prend le nom de Klarsen Data, "comme un retour à son origine" puisque Klarsen est son nom historique. Après avoir confirmé ses bonnes performances opérationnelles en 2020, la société marque ainsi son objectif de développement sur les métiers de la gestion et monétisation des données qualifiées.

La société présentera également ce changement de dénomination pour sa structure juridique lors de sa prochaine Assemblée Générale le 11 juin 2021 et entamera les démarches en vue de modifier son code mnémonique auprès d'Euronext, pour la cotation sur le marché d'Euronext Growth.

Au point de vue commercial, la société annonce le déploiement prochain de sa plateforme en ligne permettant aux acteurs, notamment de l'e-commerce, d'accéder 24h/24h aux données qualifiées issues de ses bases de 25 millions de profils, pour faciliter leurs campagnes marketing.

La plateforme Klarsen Data permettra ainsi de sélectionner ses futurs clients sur plus de 50 critères de qualification et de télécharger immédiatement les profils pour lancer des campagnes marketing en ligne, électroniques, téléphoniques et postales.

Klarsen Data dispose déjà de contrats privilégiés, conclus avec des grands acteurs du marché, propriétaires de bases de données très vastes ou bien finement ciblées (groupes média, gestionnaires de cartes de fidélité en magasin ou encore e-commerçants spécialisés). Ce sont ainsi des millions de profils et de critères de qualification qui sont traités, structurés et mis à jour en temps réel.

La société dispose par ailleurs "d'un rare portefeuille de marques déposées et noms de domaine web de premier ordre, détenus de longue date dans ses actifs". Ainsi, 166 noms de domaines ou marques déposées à l'INPI sont détenus en pleine propriété, correspondant à autant d'adresses commerciales premium de l'e-commerce, de la consommation ou des jeux en ligne. Notamment, la société possède les noms de domaine Gagner.fr, Jouer.fr, Grattez.fr, Livre.fr, Concours.fr, Jeux.com, Asiagames.com, Playhub.com ou encore Conso.fr.

Ce portefeuille de marques n'étant plus primordial dans la stratégie de développement, le groupe précise qu'il pourra faire l'objet de cessions ou de partenariats dans le but de mettre en valeur le potentiel avéré de chacun, sur son marché respectif, en contrat de partage des revenus ou par vente pure et simple.