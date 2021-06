"Actions meme" : AMC lève 230 M$ et flambe de 22% à Wall Street !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au palmarès des "meme stocks", ces actions spéculatives qui déchaînent les passions de la nouvelle génération de boursicoteurs à Wall Street, AMC Entertainment vient de se hisser au sommet de la popularité sur le réseau social boursier Reddit WallStreetBets (WSB), devant une autre star du moment GameStop.

Et pour cause. Le cours de la chaîne américaine de salles de cinéma, qui a failli succomber l'an dernier à la crise du coronavirus, a plus que doublé la semaine dernière, et ce mardi, le titre AMC a encore flambé de 22,1% pour finir à 31,90$. Le titre s'échangeait à 12$ le 21 mai dernier, et début janvier, il se traînait autour de 2$, avant de devenir un des chouchous sur "WSB". Les investisseurs particuliers se sont ainsi acharnés, avec un succès certain, à contrer les vendeurs à découvert très exposés à AMC et d'autres valeurs spéculatives. Plusieurs "hedge funds" pris à revers ont encaissé de lourdes pertes ces derniers mois.

Trois augmentations de capital en moins de 6 mois

Ce printemps, AMC Entertainment, qui exploite environ 950 cinémas dans le monde, a pu rouvrir la plupart de ses 589 salles aux Etats-Unis, à la faveur du recul de la pandémie de Covid-19. Le groupe a aussi profité de la flambée de son cours de Bourse pour lever des capitaux frais sur les marchés afin d'assurer sa survie.

Ainsi, ce mardi, elle a annoncé avoir procédé à sa 3e augmentation de capital depuis le début de l'année : AMC a ainsi levé 230,5 millions de dollars auprès du fonds Mudrick Capital Management, qui a acquis 8,5 millions d'actions à un prix unitaire d'environ 27,12$.

Le directeur général d'AMC, Adam Aron, s'est félicité de cette opération, estimant sur Twitter qu'"il ne s'agit pas d'une dilution déraisonnée du capital, mais d'une opération très intelligente de levée de cash pour faire croître cette compagnie... Et pour beaucoup d'entre vous sur Twitter (les actionnaires : ndlr) de faire croître VOTRE compagnie. Faites attention, les détracteurs, $AMC repart à l'offensive. Nous voici !", s'est-il exclamé.

In our view, this is not mindless dilution, but rather this is very smart raising of cash so that we can grow this company... to many of you on Twitter, to grow YOUR company. Watch out naysayers, $AMC again. Here come! {5 5} — Adam Aron (@CEOAdam), via Twitter

Une lourde dette de 5,4 Mds$

Le produit de cette nouvelle levée de fonds sera utilisé pour acquérir des cinémas supplémentaires auprès de chaînes concurrentes, ainsi que pour des investissements visant à améliorer l'attrait pour les consommateurs des cinémas existants d'AMC. En outre, AMC a également l'intention de continuer à réduire sa lourde dette d'environ 5,4 milliards de dollars, qui inquiète les analystes financiers...

Le groupe avait déjà levé 917 M$ en actions et obligations en janvier, puis avait encore émis pour 428 M$ d'actions le 14 mai dernier.

Le 6 mai dernier, AMC a publié une perte nette de 567,2 M$ au premier trimestre 2021, mais il s'agissait d'une nette amélioration par rapport aux 2 milliards de pertes de la même période de 2020, lorsque le groupe avait encaissé une lourde charge de dépréciation de la valeurs de ses salles, qui avaient dû fermer pour cause de pandémie. Les ventes restent en berne par rapport à 2020 à 148,3 M$ au 1er trimestre 2021 contre 941,5 M$ sur la même période de 2020 (-84%).

Assez de cash "au moins jusqu'à la fin du 3e trimestre 2021

Alors que courant 2020, le groupe a frôlé la faillite plusieurs fois, Adam Aron s'est félicité de la reprise de l'activité en cours, a estimé que le groupe disposait de suffisamment de trésorerie au moins jusqu'au la fin du 3e trimestre. Il a ainsi détaillé : "sur les 13 derniers mois, nous avons levé environ 2,9 milliards de dollars en dette et en capital, nous avons sécurisé environ 1,2 Md$ de la part de nos prêteurs et des propriétaires, obtenu plus de 150 M$ d'aide des gouvernements européens, et généré plus de 80 M$ en cessions d'actifs".

En résumé, nous avons "accumulé plus de 4 Mds$ d'engagements en capital qui vont nous aider à survivre à cet orage mondial", a estimé le patron d'AMC, qui n'a cependant pas donné de prévisions sur le calendrier d'un retour aux bénéfices.