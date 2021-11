Acticor : quelle stratégie de soutien à l'action ?

(Boursier.com) — A compter du 1er novembre et pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, Acticor met en oeuvre un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires. Ce contrat a pour objet l'intervention de Kepler Cheuvreux sur Euronext Growth Paris, pour le compte de la société, en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des actions d'Acticor Biotech, ainsi que d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché.

Acticor a décidé d'affecter 600 kE en espèces au contrat de liquidité.

En outre, Acticor met en place un programme de rachat d'actions. La durée du programme est de 18 mois maximum à compter de l'Assemblée générale mixte du 4 octobre 2021. Ce programme court au maximum jusqu'au 4 avril 2023. Le pourcentage de rachat maximum autorisé s'élève à 10% du capital social d'Acticor

Le prix maximum d'achat ne pourra excéder 300% du prix des actions offertes dans le cadre de l'admission aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris, soit un prix maximum d'achat de 21,36 euros.