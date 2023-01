Acticor fait le point sur les avancées de ses programmes cliniques avec glenzocimab

(Boursier.com) — Acticor Biotech fait le point sur les avancées de ses programmes cliniques avec glenzocimab, son candidat-médicament phare.

Actisave (NCT05070260), l'étude clinique de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC, évalue la sécurité et l'efficacité d'une dose unique de glenzocimab utilisée en association avec le traitement de référence (thrombolyse +/- thrombectomie) de l'AVC ischémique aigu. L'étude se déroule dans 7 pays européens, au Royaume Uni, en Israël et aux USA.

L'EMA a approuvé la stratégie d'un design adaptatif et a validé le choix d'un critère principal d'évaluation double : un critère ordinal de différence entre les groupes de l'échelle de Rankin modifiée (mRS)1, et un critère binaire de pourcentage de patients présentant un handicap grave ou un décès, soit un score mRS 4-6. La reconnaissance du design de cette étude pivotale vient soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le glenzocimab dans l'AVC en Europe.

Dans le contexte du statut "PRIME" reçu en juillet 2022, programme visant à optimiser le plan de développement et rendre plus rapide l'accès au candidat médicament pour les patients, la société poursuit ses interactions avec l'EMA.

Aux Etats-Unis, les échanges sont en cours avec l'agence réglementaire américaine (FDA) pour la mise en place d'un meeting de Type C afin de valider le design et l'analyse statistique de l'étude, et soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis, la BLA (Biologic License Application). Un amendement au protocole de l'étude permettant l'utilisation des deux agents thrombolytiques reconnus dans la prise en charge de l'AVC, le tenecteplase (TNK) et l'alteplase, a été soumis à la FDA en novembre 2022, et en attente d'approbation par le Comité d'Éthique Central (IRB).

Deux patients ont été inclus à ce jour. Cet amendement devrait accélérer les inclusions, compte tenu de l'utilisation massive du TNK dans les hôpitaux Américains.

Le nombre de patients recrutés à ce jour est de 203.

La prochaine étape clinique est une première analyse de futilité. Elle est prévue lorsque 100 patients inclus auront été traités par thrombolyse + thrombectomie, et suivis pendant 90 jours pour confirmer la sécurité de l'étude et s'assurer que les résultats préliminaires sont conformes aux hypothèses initiales de l'essai. Les résultats de cette étude de futilité sont attendus au 3ème trimestre 2023.

D'autre part, GREEN (NCT05559398) est une étude clinique de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC. GREEN est une étude randomisée en double aveugle, multicentrique, contrôlée par placebo, sur l'efficacité et la sécurité du glenzocimab utilisé comme traitement complémentaire à la thrombectomie mécanique dans l'accident vasculaire cérébral ischémique aigu. L'étude GREEN est menée sous la promotion de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, et fait partie du RHU BOOSTER, avec le soutien financier de l'Agence Nationale de la Recherche et du Programme Investissements d'Avenir. L'objectif primaire de cette étude est d'évaluer l'efficacité du glenzocimab, en association avec la thrombectomie endovasculaire (EVT) par rapport à l'EVT seule, sur le résultat fonctionnel à 90 jours (mRS). Les objectifs secondaires sont d'évaluer l'impact du glenzocimab sur la survie globale, la reperfusion, l'amélioration clinique à 24h, les hémorragies intracérébrales symptomatiques et asymptomatiques, les effets indésirables graves (SAE), les effets indésirables graves inattendus (SUSAR) et la qualité de vie.

Cette étude inclura près de 260 patients éligibles à la thrombectomie mécanique dans 11 unités neurovasculaires françaises et institutions d'excellence. Un seul patient est recruté à ce jour.

La prochaine étape clinique est une analyse intermédiaire. Elle sera réalisée après l'inclusion des 78 premiers patients et est attendu pour la fin 2023.

Enfin, Liberate (IRAS -1005400) est une étude clinique de phase 2b dans le traitement de l'infarctus du myocarde. Liberate est une étude en double aveugle, qui inclura 212 patients à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde pour tester la tolérance et l'efficacité du glenzocimab à 1000 mg contre placebo sur la réduction des lésions cardiaques à distance de l'infarctus. Cette étude est menée en partenariat avec l'Université de Birmingham (Royaume Uni), et les cliniciens experts de l'Institute of Cardiovascular Sciences et de l'University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust.

Le dossier est en cours de soumission aux autorités réglementaires britanniques. L'inclusion du premier patient est prévue au second trimestre 2023

Concernant les autres indications d'urgences cardio-vasculaires, Acticor Biotech a décidé de concentrer ses efforts sur le développement du glenzocimab dans l'AVC et l'infarctus du myocarde avec trois études en cours (Actisave, GREEN et Liberate), et de reporter le lancement de son étude de phase 2, Breathe, dans le traitement de l'embolie pulmonaire.