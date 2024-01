Acticor : dopé par la publication des résultats de l'étude Actimis dans The Lancet Neurology

(Boursier.com) — En séance, l'action Acticor Biotech bondit de quelque 50,8% à 4,57 euros, après un plus haut du jour à 5 euros. La société de biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment des accidents vasculaires cérébraux annonce la publication des résultats de l'étude de phase 1b/2a Actimis dans le journal The Lancet Neurology.

L'article est intitulé 'Safety and efficacy of platelet glycoprotein VI inhibition in acute ischaemic stroke (ACTIMIS): a phase 1b/2a randomized, placebo-controlled, trial' (Ndrl : Tolérance et efficacité de l'inhibition de la glycoprotéine VI plaquettaire dans l'AVC ischémique aigu (ACTIMIS) : essai de phase 1b/2a randomisé, contrôlé par placebo). L'article est disponible sur le site de The Lancet Neurology.

L'essai clinique Actimis a évalué glenzocimab en association avec le traitement de référence (thrombolyse avec ou sans thrombectomie) chez des patients présentant un AVC ischémique aigu. Cette publication présente l'analyse complète des résultats d'Actimis. Les principaux résultats présentés montrent : - l'atteinte du critère principal d'Actimis, confirmant la bonne tolérance du glenzocimab chez les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique aigu ;

- dans la phase 2a, le glenzocimab 1000 mg, en complément de l'alteplase, est associé à une réduction des hémorragies intracrâniennes symptomatiques (0% contre 10%) et de la mortalité toutes causes confondues (8% contre 21%) par rapport au placebo.

- les patients présentant les accidents vasculaires cérébraux les plus graves et le risque le plus élevé d'hémorragie intracrânienne pourraient être les meilleurs répondeurs dans cette étude.

Le recrutement dans l'étude clinique de phase 2/3 Actisave est terminé depuis octobre 2023. Les résultats sont attendus au 2e trimestre 2024.