Acticor dispose de trésorerie jusqu'au début du 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Compte tenu du stade de développement clinique de la société, Acticor ne réalise pas de chiffre d'affaires. Ses frais de recherche & développement s'élèvent cependant à 5,92 ME au 30 juin (4,92 ME au 30 juin 2022). Cette hausse s'explique essentiellement par l'avancement du recrutement dans l'étude clinique de phase 2/3 ACTISAVE.

Les frais généraux et administratifs du 1er semestre s'élèvent à 2,09 ME (1,92 ME au 30 juin 2022).

La perte opérationnelle s'établit à -8,82 ME sur la période de 6 mois (-7,27 ME sur la même période en 2022).

Acticor a enregistré une perte nette de -10,08 ME au 30 juin (-7,31 ME sur la même période en 2022).

Bilan financier

Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'Acticor s'élevaient à 8 ME (6,6 ME au 31 décembre 2022).

Le 9 mars, la société a annoncé le succès d'une levée de fonds de 12,2 ME permettant de poursuivre l'ambition d'enregistrement de son médicament glenzocimab dans l'AVC. A la date d'arrêté des présents comptes, le Conseil d'Administration estime que la société sera en mesure de pouvoir couvrir les besoins de financement de ses activités opérationnelles au moins jusqu'au début du 2e trimestre 2024.

Au-delà de son horizon de liquidité, Acticor aura besoin de fonds supplémentaires pour continuer à financer le développement de ses activités. Des mesures sont déjà mises en oeuvre par la Direction pour rechercher des financements complémentaires.

Perspectives

Acticor Biotech poursuit le développement de son plan stratégique consistant à démontrer l'efficacité de son médicament glenzocimab et de le mener vers l'enregistrement dans le traitement de l'AVC. Les prochaines étapes cliniques dans le traitement des urgences cardio-vasculaires sont :

- étude de phase 2/3 Actisave dans le traitement de l'AVC : résultats finaux attendus au 2e trimestre 2024.

- étude de phase 2b Liberate dans le traitement de l'infarctus du myocarde : l'inclusion du premier patient est prévue avant fin 2023.

- étude de phase 2/3 Green dans le traitement de l'AVC : une analyse intermédiaire sera réalisée après l'inclusion des 78 premiers patients au 1er semestre 2024.