Acticor : de retour de conférence

(Boursier.com) — ACTICOR BIOTECH, entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce avoir participé à l'European Stroke Organization Conference (ESOC) 2023 les 24, 25 et 26 mai 2023 à Munich en Allemagne.

L'ESOC est le premier forum européen pour la recherche sur l'AVC et la plateforme de choix pour la publication de données d'essais cliniques majeurs.

Lors de cette conférence, la Société a présenté trois posters sur le développement clinique du glenzocimab :

1) Design de l'étude ACTISAVE (Abstract No2314 - Poster no P0511- session du 25 mai 2023) Auteurs : Y. Pletan et al.

Ce poster présente la méthodologie de l'étude ACTISAVE ainsi que la cartographie de son lancement au niveau mondial.

2) Sous-analyse de l'étude ACTIMIS - Tolérance du glenzocimab en association avec des antithrombotiques (Abstract No2314 - Poster no P0507 - session du 25 mai 2023)

Auteurs : A. Peeters et al.

Ce poster présente des résultats d'analyse en sous-groupes de l'étude ACTIMIS, chez les patients ayant reçu des traitements antithrombotiques en plus du glenzocimab. Cette sous-analyse confirme le très bon profil de tolérance du glenzocimab chez ces patients.

3) Sous-analyse de l'étude ACTIMIS - Patients âgés de plus de 80 ans (Abstract No618 - e-Poster no P1018 - session du 24 mai 2023). Auteurs : S. Richard et al.

Ce poster présente des résultats d'analyse en sous-groupes de l'étude ACTIMIS, chez des patients âgés de plus de 80 ans ayant reçu le standard de traitement (thrombolyse + thrombectomie). Ces patients sont fréquemment exclus des essais cliniques car ils présentent un risque plus important. Les résultats d'ACTIMIS indiquent que le glenzocimab ne présente pas de problématique de tolérance chez ces patients, et montrent une tendance d'efficacité marquée sur la réduction du handicap et de la mortalité.

En amont de cet évènement, Acticor Biotech a tenu le mardi 23 mai 2023 un Comité Scientifique pour discuter de l'avancée et des perspectives de l'étude clinique de Phase 2/3, ACTISAVE ainsi que les plans d'études cliniques et d'enregistrement du glenzocimab sur les différents continents. Par ailleurs, une table ronde à destination des investigateurs d'ACTISAVE présents à l'ESOC s'est réunie le mercredi 24 mai pour aborder les aspects opérationnels de l'essai. A cette occasion le Pr Steve Watson (Université de Birmingham) a présenté l'historique de la découverte de la GPVI, cible du glenzocimab, et ses propriétés antithrombotiques sans risque hémorragique.

Sophie BINAY, Directeur Général Délégué et Directeur Scientifique, a déclaré : "Les posters présentés lors de cette conférence incontournable pour la recherche sur l'AVC et la tenue de notre Conseil Scientifique et d'une table ronde avec la participation de nombreux investigateurs et partenaires, soulignent le rôle important que joue Acticor Biotech dans cet écosystème et le besoin urgent de nouveaux traitements innovants dans l'AVC. Nous poursuivons nos efforts chaque jour pour développer notre candidat-médicament glenzocimab afin de répondre à l'important enjeu médical que représente l'AVC mais plus globalement les urgences cardiovasculaires."