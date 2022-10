Acticor Biotech : une perte nette de 7,31 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Acticor Biotech ne réalise pas de chiffre d'affaires. Au 30 juin, ses frais de recherche & développement s'élèvent à 4,92 millions d'euros (4,38 ME au 1er semestre 2021). Cette légère hausse s'explique essentiellement par l'avancement de l'essai clinique ACTISAVE en phase 2/3.

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 1,92 ME au 30 juin (1,26 ME au 30 juin 2021). Ces frais comprennent notamment les charges du personnel ou encore les dépenses liées à la cotation de la société.

La perte opérationnelle s'établit à 7,27 ME sur la période (5,74 ME au 30 juin 2021). Acticor Biotech enregistre ainsi une perte nette de 7,31 ME au 30 juin (5,906 ME à la même période en 2021).

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 4,9 ME (11,3 ME au 31 décembre 2021).

La société a procédé le 17 octobre 2022 à une émission d'obligations convertibles en actions pour un montant de 3,9 ME auprès d'actionnaires historiques et à l'émission d'obligations simples avec bons de souscription d'actions attachés auprès d'une société d'investissement française à hauteur de 2 ME.

Perspectives 2022-2023

La stratégie clinique d'Acticor Biotech consiste à développer son médicament, glenzocimab, sur plusieurs indications majeures dans le traitement des urgences cardio-vasculaires : deux études de phase 2/3 dans le traitement de l'AVC, dont Actisave, qui a débuté en Europe en 2021 et une étude de phase 2 dans l'infarctus du myocarde, dont le lancement est envisagé cette année.

Au cours du 1er semestre 2023, Acticor Biotech rencontrera les agences réglementaires européenne (EMA) et américaine (FDA) afin de confirmer le plan de développement global jusqu'à l'enregistrement. A la suite des amendements déposés sur l'étude Actisave, une analyse de futilité sera disponible au cours du second semestre 2023 dans le but de confirmer les hypothèses émises à la suite des résultats d'Actimis.