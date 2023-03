Acticor Biotech : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Acticor Biotech, entreprise biopharmaceutique au stade clinique qui développe glenzocimab, un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, notamment les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital pour un montant total brut de 12,2 millions d'euros, par émission de 1.793.005 actions nouvelles au prix de 6,80 euros par action.

Gilles Avenard, Directeur Général d'Acticor Biotech a déclaré : "Je tiens à remercier l'ensemble des investisseurs historiques, et particulièrement Mediolanum Farmaceutici S.p.a., d'avoir participé à cette levée de fonds. Nous avons également eu l'occasion d'avoir le soutien d'investisseurs institutionnels français et internationaux, ainsi que de nombreux investisseurs particuliers grâce à la plateforme PrimaryBid. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour la confiance accordée ou renouvelée en Acticor Biotech. Soyez assurés que nous allons poursuivre avec conviction notre mission pour mettre sur le marché un médicament first in class pour le traitement des urgences cardio-vasculaires."