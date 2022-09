Acticor Biotech : recrutement du 1er patient de l'étude de phase 2/3 d'enregistrement Actisave

(Boursier.com) — Acticor Biotech a recruté le 1er patient aux Etats-Unis dans son étude de phase 2/3 d'enregistrement Actisave qui évalue le glenzocimab chez les patients présentant un AVC ischémique aigu. Ce premier patient américain a été inclus au CHI Memorial Stroke and Neuroscience Center, Chattanooga, Tennessee, par le Dr. Ruchir A. Shah.

Acticor avait obtenu pour cette étude une IND (Investigational New Drug Application) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine en novembre 2021, et avait démarré le recrutement en Europe au troisième trimestre 2021. L'étude compte à ce jour 130 patients.

L'essai clinique prévoit 1.000 patients traités dans environ 80 centres aux Etats-Unis, en Europe (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Slovaquie, Danemark, République Tchèque), en Grande-Bretagne et en Israël. Une première analyse de futilité est prévue après l'inclusion des 200 premiers patients pour confirmer les hypothèses initiales.