Acticor Biotech lance une augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros

(Boursier.com) — Acticor Biotech a lancé une augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires nouvelles au prix de 3 euros, s'adressant aux investisseurs institutionnels et individuels via la plateforme PrimaryBid.

Acticor Biotech entend consacrer le produit de cette augmentation de capital à la poursuite du plan de développement vers l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC. La société prévoit principalement d'utiliser les fonds levés pour financer la poursuite de l'étude ACTISAVE jusqu'aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.

Rinaldo del Bono, fondateur de Mediolanum Farmaceutici, et la société belge M32 se sont engagés à souscrire au Placement Global pour un montant total en numéraire de 1,5 millions d'euros.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévus le 30 novembre 2023.

Acticor Biotech estime son besoin de financement pour faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois à environ 7,5 millions d'euros.