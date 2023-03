Acticor Biotech lance une augmentation de capital d'environ 10 ME

(Boursier.com) — Acticor Biotech lance une augmentation de capital d'environ 10 millions d'euros. Elle s'articule autour d'offres aux investisseurs qualifiés, à des catégories d'investisseurs, ainsi qu'aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.

Le prix d'émission des actions nouvelles est de 6,80 euros par action.

Mediolanum Farmaceutici, industriel européen spécialiste de la santé et actionnaire historique de référence, réaffirme sa confiance, par un engagement de souscription à hauteur de 7,1 ME, dont 2,1 ME par compensation de créances, sur un total d'engagements de souscription de la part d'actionnaires historiques et membres du conseil d'administration de 9,3 ME (dont 4,1 ME par compensation de créances)

Les fonds levés seront alloués à la poursuite du développement vers l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement de l'AVC.