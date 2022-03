Acticor Biotech : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 11,3 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Acticor Biotech, société de biotechnologie au stade clinique développant un médicament innovant pour le traitement des urgences cardiovasculaires, annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 et arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 mars 2022, et fait le point sur son développement clinique. Le rapport financier annuel sera inclus dans un document d'Enregistrement, dont la publication est prévue le 27 avril 2022.

Compte tenu du stade de développement clinique de la société, cette dernière ne réalise pas de chiffre d'affaires.

Les frais de recherche & développement s'élèvent à 7.766 milliers d'euros en 2021 contre 5.770 milliers d'euros en 2020. Cette hausse s'explique essentiellement par la conduite des études cliniques ACTIMIS et GARDEN dont les recrutements se sont terminés en 2021, ainsi que par le démarrage de l'étude clinique de phase 2/3 ACTISAVE en Europe et la hausse des frais de personnel.

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 3.749 milliers d'euros en 2021 contre 1.483 milliers d'euros en 2020. Cette hausse s'explique notamment par les honoraires et frais engagés dans l'opération d'introduction en bourse sur Euronext Growth Paris.

La société a ainsi enregistré une perte nette de 12.608 milliers d'euros en 2021, contre 7.651 milliers d'euros en 2020.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 11,3 ME au 31 décembre 2021, grâce notamment à l'augmentation de capital dans le cadre de l'introduction en bourse d'Acticor Biotech qui a permis de lever un montant de 15,5 ME.