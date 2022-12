Acticor Biotech : L'Agence Européenne des Médicaments approuve le design de l'étude de phase 2/3 ACTISAVE

(Boursier.com) — Acticor Biotech, entreprise de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement d'un médicament innovant pour le traitement des urgences cardio-vasculaires, en particulier l'accident vasculaire cérébral, a discuté avec l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) du design de son étude pivot de phase 2/3 pour soutenir une potentielle future demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son médicament first-in-class, le glenzocimab.

La discussion s'est tenue en octobre 2022 en distanciel, sur une liste de questions envoyée préalablement par Acticor Biotech concernant le développement non-clinique et le design de l'étude ACTISAVE.

L'avis final rendu par le Comité des Médicaments à Usage Humain (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) sur la base des questions et de la discussion ayant suivi, a été très positif. L'Agence a approuvé la stratégie d'un design adaptatif et a validé le choix d'un double critère principal d'évaluation : un critère ordinal de différence entre les groupes de l'échelle de Rankin modifiée (mRS) et un critère binaire de pourcentage de patients présentant un handicap grave ou un décès, soit un score mRS 4-6 (contre mRS 0-3).

D'autres caractéristiques clés du design de l'étude ont également été approuvées, telles que les deux analyses intermédiaires de futilité proposées avec leurs règles d'arrêt, l'analyse pré-spécifiée dans le sous-groupe prometteur de patients traités par thrombectomie et la réévaluation adaptative de la taille de l'échantillon lors de la deuxième analyse de futilité. Bien que des recommandations du CHMP aient été émises pour détailler davantage certaines analyses, la méthodologie statistique a donc été approuvée dans ses principes généraux.

De plus, le CHMP a convenu que les études de toxicité sur la reproduction ne sont pas requises pour soutenir une future AMM, compte tenu du profil du glenzocimab et des résultats de sécurité des études non-cliniques précédentes.