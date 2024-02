Acticor Biotech et l'Université de Birmingham annoncent le traitement du premier patient dans l'étude clinique LIBERATE

(Boursier.com) — L 'Université de Birmingham et Acticor Biotech sont fiers d'annoncer le traitement du premier patient dans le cadre de l'étude clinique LIBERATE visant à évaluer l'efficacité du glenzocimab dans l'infarctus du myocarde.

En 2022, l'Université de Birmingham et Acticor Biotech ont signé un accord de partenariat pour évaluer l'efficacité du glenzocimab dans l'infarctus du myocarde dans le cadre d'une nouvelle étude clinique appelée LIBERATE.

Après avoir obtenu l'autorisation réglementaire en août 2023, deux sites de recherche clinique de pointe, le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham et le Northern General Hospital de Sheffield, vont participer activement à l'étude. Le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham est prêt pour le recrutement depuis le 24 janvier 2024. Il est prévu que le Northern General Hospital de Sheffield soit actif d'ici la fin du mois de février 2024.

L'étude LIBERATE de phase 2b, randomisée et en double aveugle, inclura plus de 200 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée. L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1.000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours.

Le Docteur Mark Thomas, Professeur associé de Cardiologie à l'Université de Birmingham et cardiologue consultant honoraire, qui a conçu l'étude et mis en place son développement, déclare : "Nous sommes très heureux d'avoir commencé le recrutement dans l'étude clinique LIBERATE. Après des résultats très prometteurs chez des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral, c'est la première fois que cette classe de médicaments est étudiée chez des patients souffrant d'un infarctus du myocarde. Nous remercions les patients de nous aider dans notre mission qui consiste à trouver de nouveaux traitements susceptibles de réduire les dommages causés par les crises cardiaques".