Acticor Biotech dispose de 6,6 ME de trésorerie à fin 2022

(Boursier.com) — Compte tenu du stade de développement clinique de la société, Acticor Biotech ne réalise pas de chiffre d'affaires.

Ses frais de recherche & développement s'élèvent à 10,45 millions d'euros au 31 décembre 2022 (8,03 ME au 31 décembre 2021). Cette hausse s'explique essentiellement par l'accélération du recrutement dans l'étude clinique de phase 2/3 Actisave.

Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 3,62 ME (3,48 ME au 31 décembre 2021).

La perte opérationnelle s'établit à -15,12 ME sur l'exercice (-11,89 ME au 31 décembre 2021). La société enregistre une perte nette de -15,88 ME au 31 décembre 2022 (-12,61 ME en 2021).

Au 31 décembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 6,6 ME (11,3 ME au 31 décembre 2021).

Le Conseil d'Administration estime que la Société sera en mesure de pouvoir couvrir les besoins de financement de ses activités opérationnelles jusqu'au 31 décembre 2023. La société estime pouvoir subvenir aux besoins de financement de ses activités opérationnelles jusqu'au 31 mars 2024, avec le soutien financier d'actionnaires historiques.

"L'année 2022 et les premiers mois de 2023 constituent une période extrêmement structurante pour Acticor Biotech. Nous avons atteint en 2022 nos objectifs de recrutement dans notre étude internationale de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l'AVC et avons intégré de nouveaux pays et centres hospitaliers en 2023. L'étude GREEN en collaboration avec l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a également démarré début 2023 avec le recrutement des premiers patients. En parallèle, nous préparons le démarrage de l'étude de phase 2b menée en collaboration avec l'Université de Birmingham dans le traitement de l'infarctus du myocarde. Sur le plan réglementaire, les discussions avec l'EMA dans le cadre du programme PRIME ont été initiées, avec la France désignée comme pays rapporteur du dossier, et un calendrier de consultations a été approuvé. Aux Etats-Unis, les réponses écrites de la FDA dans le cadre d'un meeting de type C sont attendues en mai 2023. D'autres demandes de consultations avec la FDA sont prévues dans l'année. Enfin, en ce début d'année 2023, nous avons renforcé notre structure financière en réalisant avec succès une augmentation de capital de 12,2 ME. Je tenais de nouveau à remercier nos actionnaires historiques, notamment Mediolanum Farmaceutici Spa, et également les nombreux nouveaux actionnaires institutionnels et individuels pour leur soutien. Nous sommes parfaitement en ligne avec notre stratégie de poursuite du développement du glenzocimab en vue de son enregistrement dans le traitement des urgences cardio-vasculaires", commente Gilles Avenard, Directeur Général et fondateur d'Acticor Biotech.

Nomination

Mme Patricia Zilliox a rejoint le Conseil d'Administration d'Acticor Biotech en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Corinne Le Goff dont le cumul de mandats aux Etats-Unis ne lui permettait plus d'assurer sa mission auprès d'Acticor Biotech. Cette nomination sera proposée pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, le 12 mai 2023.

Perspectives 2023

Acticor Biotech poursuit le développement de son plan stratégique consistant à démontrer l'efficacité de son médicament glenzocimab et de le mener vers l'enregistrement dans le traitement de l'AVC. Les prochaines étapes cliniques dans le traitement des urgences cardio-vasculaires sont :

- Etude de phase 2/3 ACTISAVE dans le traitement de l'AVC. Les résultats de cette étude de futilité sont attendus au 3e trimestre 2023.

- Etude de phase 2/3 GREEN dans le traitement de l'AVC : une analyse intermédiaire sera réalisée après l'inclusion des 78 premiers patients et est attendue pour la fin 2023.

- Etude de phase 2b LIBERATE dans le traitement de l'infarctus du myocarde : l'inclusion du premier patient est prévue au 2e trimestre 2023.