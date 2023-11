Acticor Biotech : augmentation de capital de 2,6 millions d'euros

(Boursier.com) — Acticor Biotech a annoncé ce jour la réalisation de son augmentation de capital pour un montant total brut d'environ 2,6 millions d'euros, par émission de 850.360 actions nouvelles au prix de 3 euros par action. Les fonds levés permettront à la Société de renforcer sa structure financière et de financer ses opérations jusqu'au mois de mai 2024, sur la base d'un niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie nette de 7,955 ME à fin juin, de la consommation de trésorerie par l'activité attendue sur le second semestre 2023 et l'année 2024, de la capacité de la Société à faire préfinancer son CIR 2023 et de sa capacité à moduler ses dépenses opérationnelles variables.

Au-delà, au regard des éléments mentionnés, le besoin de financement de la Société pour faire face à ses obligations sur les 12 prochains mois est estimé à environ 8 millions d'euros. En conséquence, la Société devra rechercher d'autres sources de financement en dettes ou en capitaux propres ou réaliser des opérations de partenariat ou de M&A dès le premier trimestre 2024, afin de compléter ses besoins en fonds de roulement et de financer ses dépenses d'exploitation au-delà du deuxième trimestre 2024.

Acticor Biotech consacrera le produit de cette augmentation de capital à la finalisation du plan de développement pour l'enregistrement du glenzocimab dans le traitement d'urgence de l'AVC. La Société prévoit principalement d'utiliser les fonds levés pour financer la fin de l'étude ACTISAVE jusqu'aux résultats attendus au deuxième trimestre 2024.

Dans le cadre de l'offre, le conseil d'administration, les dirigeants et certains actionnaires, à savoir M. Gilles Avenard, M. Yannick Pletan, Mme. Sophie Binay, M. Alain Munoz, M. Jean-Pierre Cazenave, Mme Patricia Zilliox, Karista (FPCI Cap Décisif 3), Newton Biocapital, Go Capital, la fondation Armesa et Mediolanum Farmaceutici S.p.A., ont pris un engagement de conservation sur les titres qu'ils détiennent, représentant au total 55% du capital après la réalisation de l'offre - sur une base non diluée -, sous réserve d'exceptions usuelles, pour une durée de 180 jours calendaires.