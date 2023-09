Acticor Biotech : Approbation par l'agence réglementaire britannique (MHRA) du protocole de l'étude LIBERATE

(Boursier.com) — Le 7 septembre 2023 à 18h00, l'Université de Birmingham et Acticor Biotech annoncent aujourd'hui l'approbation réglementaire de l'étude clinique LIBERATE.

En 2021, un partenariat avait été signé entre l'Université de Birmingham et Acticor Biotech pour évaluer l'efficacité du glenzocimab dans l'infarctus du myocarde dans le cadre d'un nouvel essai clinique appelé LIBERATE. Le 24 août 2023, l'Université de Birmingham a reçu toutes les autorisations réglementaires pour lancer l'étude.

Ce nouvel essai clinique est basé sur une collaboration de longue date entre Acticor Biotech et l'Université de Birmingham. La récente publication d'un article scientifique de M. Thomas intitulé : "Amplified inhibition of atherosclerotic plaque-induced platelet activation by glenzocimab with dual antiplatelet therapy" (lien vers la publication) dans le Journal of Thrombosis and Haemostasis, a conforté le mode d'action du glenzocimab et renforcé son fort potentiel en tant que médicament antithrombotique.

L'étude LIBERATE de phase 2b, randomisée et en double aveugle, inclura plus de 200 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée. L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours. L'étude sera menée dans deux hôpitaux au Royaume-Uni : le Queen Elizabeth Hospital, Birmingham et le Northern General Hospital, Sheffield. Le recrutement des patients devrait commencer d'ici la fin de l'année 2023.

Le docteur Mark Thomas, Professeur agrégé de Cardiologie à l'Université de Birmingham, qui a conçu l'essai et mis en place son développement, déclare : "Nos études récentes sur le glenzocimab à l'Université de Birmingham viennent d'être publiées. Elles expliquent les mécanismes cellulaires montrant pourquoi le glenzocimab est très efficace pour réduire " l'adhésion plaquettaire", en particulier lorsqu'il est associé à des médicaments existants. Nous sommes très heureux d'avoir reçu l'approbation réglementaire pour lancer l'essai clinique LIBERATE afin d'étudier si le glenzocimab peut diminuer les phénomènes thrombotiques responsables des lésions myocardiques lors des crises cardiaques. Cette collaboration passionnante avec Acticor pourrait bénéficier à nos patients de Birmingham et de Sheffield, ainsi qu'à ceux du monde entier."