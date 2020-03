Actia : quelle visibilité ?

(Boursier.com) — Actia remonte de plus de 4% ce mercredi à 2,10 euros, alors que le groupe a indiqué que la production de cartes électroniques avait été suspendue sur le site industriel français. Les activités des deux autres sites industriels en Tunisie et aux Etats-Unis sont actuellement maintenues, et se poursuivront en fonction de l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales sur ces pays.

"L'objectif du Groupe est d'assurer au maximum la continuité de ses activités, en préservant les équipes et en préparant la sortie de cette période", explique Actia.

En France, les activités sont arrêtées à compter du 18 mars, pour une durée de 15 jours renouvelables. Actia entend limiter au maximum ses charges durant cette période et activer les leviers de soutien aux entreprises mis en oeuvre par le gouvernement français et à l'étranger.

Actia prévoit de redémarrer ses activités dès que les conditions le permettront et mettra en oeuvre les mesures appropriées pour répondre efficacement à la reprise de la demande commerciale, précise le groupe... "S'il est encore difficile à ce stade d'avoir une visibilité claire sur l'impact potentiel de l'arrêt de la production des sites européens et français, nous révisons notre scénario 2020 dans l'hypothèse d'une activité perturbée jusqu'à fin avril" commente Portzamparc qui a ajusté son objectif de CA 2020 de 544 ME à 500,6 ME (-3,8%), ainsi que la MOP de 3,1% à 2,3%. Verdict : "Conserver avec un TP ajusté de 3,8 à 3,1 euros".