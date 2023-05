Actia maintient son objectif d'une croissance de plus de 15%

(Boursier.com) — L 'activité du 1er trimestre 2023 d'ACTIA Group, à 138,2 ME, a enregistré une progression de 20,8% qui témoigne du bon niveau de carnet de commandes du Groupe. Toujours soumise à des tensions sur les approvisionnements qui se concentrent maintenant sur quelques familles de composants, ACTIA n'a pas encore retrouvé un fonctionnement nominal en production. Cependant, l'expérience acquise ces dernières années permet de limiter les impacts sur ses clients, sans toutefois répondre pleinement à leur demande. Avec une activité mieux répartie sur l'exercice qu'en 2022, et donc avec un effet de base favorable sur ce trimestre, l'activité Télécom, à 19,1 ME, est en croissance de +45,6% par rapport au 1er trimestre 2022.

Au 1er trimestre 2023, les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 82,3 ME (+28,4%) et celles des sociétés françaises à 68,2 ME (+13,9%). La progression des clients français du Groupe, notamment dans le domaine du ferroviaire et de l'énergie, entraîne une baisse de la part internationale des activités. Ainsi, 63,6% du chiffre d'affaires est généré par les clients étrangers, contre 66,9 % au 1er trimestre 2022. En comparaison avec l'année dernière, seule la zone Asie est en recul (-13,6%), la Chine bénéficiant encore au 1er trimestre 2022 de l'impact favorable du contrat Volvo Car qu'elle a en partie compensé par le développement de notre filiale locale (+15%).

L'activité Automotive génère 86,1% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe. Le niveau des activités OEM (74,1% du CA Automotive, +17,8%) reflète la dynamique des contrats venus remplacer la fin du contrat télématique pour Volvo Car, notamment dans les domaines du ferroviaire (+89,4%), de l'Off-Highway (+59,3%) et des Poids Lourds (+24,5%). Les activités avec les constructeurs automobiles sont naturellement en retrait de 21,5%. Les activités Aftermarket (6% du CA Automotive) sont en recul de 43,7%, lié à un effet de base comprenant encore les activités de Contrôle Technique et équipements de garage, cédées en avril 2022. Le ralentissement marqué dans le domaine de la gestion de flotte pour Bus & Car témoigne des difficultés d'investissement des secteurs publics et privés sur ce segment. L'activité de sous-traitance électronique (MDS, 15,4% du CA Automotive), progresse de +35,1% tirée par la reprise du secteur aéronautique. Enfin, les activités "Autres", avec la montée en puissance des études vendues dans le cadre de la sous-traitance 'R&D', représentent maintenant 4,5% du chiffre d'affaires de la division.

L'activité Telecom représente 13,8% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe. La forte hausse (+45,6%) est liée à la montée en puissance des solutions pour le marché de l'Énergie (+57,8%) et du Ferroviaire (+151,4%), reflet de la pertinence des choix stratégiques opérés ces dernières années. La poursuite de la montée en puissance restera toutefois sensible au bon approvisionnement de composants sur ces deux secteurs.

PERSPECTIVES 2023

Sans pouvoir à ce stade envisager une amélioration significative des approvisionnements d'ici la fin de l'année, ACTIA maintient son objectif d'une croissance de plus de 15%. Conforté par la solidité de son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, ACTIA Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 ME. Cette croissance sera associée à une nouvelle segmentation des activités du Groupe en 4 Divisions (Mobility, Energy, Aerospace, Engineering) afin d'assurer de meilleures lisibilité et visibilité, et par la même une dynamique de croissance renforcée. Cette évolution sera mise en oeuvre sur les 3 prochaines années.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire est convoquée ce 23 mai 2023 à 17h00. Les Actionnaires ont été invités à privilégier le vote par correspondance. La documentation relative à cette Assemblée Générale est disponible sur www.actia.com (menu " Investisseurs " / " Assemblées Générales ").

En 2023, ACTIA Group propose à ses actionnaires une distribution de dividendes de 12 cents par action, en ligne avec les résultats consolidés du Groupe et conforme à sa politique sur les capitaux propres Groupe qui s'élèvent à 134,2 ME (+21,2 ME), soit un actif net par action de 6,67 euros.