Actia Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 ME

(Boursier.com) — A l'issue d'une année annoncée pleine de défis à relever, ACTIA a consolidé sa croissance avec un chiffre d'affaires de 499,8 ME, en progression de +12,1%, après +5,5% en 2021, en tenant compte des retraitements IFRS pour la cession de la Division Power réalisée le 1er août 2022.

L'investissement permanent du Groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d'ACTIA de progresser et d'absorber l'arrêt du contrat significatif avec Volvo Car (43,1 ME).

À l'exception du recul des Véhicules Légers, en lien avec la fin annoncée de ce contrat, la croissance s'établit entre +3,5% (Énergie) et +46,3% (Aéro, Défense & Space). Cela a pu être accompli alors même que les approvisionnements en composants sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production (plus de 10 ME en fin d'année) et le stockage de références qui ont moins de difficulté à être réceptionnées.

Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d'ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 ME de chiffre d'affaires et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. Pour 2023, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%.

Sur 2022, l'international a représenté 63,8% du chiffre d'affaires, stable dans son volume, mais diminuant dans sa représentation (69,2% en 2021). Ceci est lié au recul de l'activité en Suède (contrat Volvo Car), qui reste toutefois le 2ème pays avec une clientèle qui se diversifie (Poids Lourds, Aéronautique et Spatial), et à la forte croissance en France, grâce à la reprise du secteur aéronautique et spatial, tant pour la composante Automotive que Telecom. Le déploiement progressif des contrats remportés avant la crise sanitaire permet au Brésil de rentrer dans le top 10 des pays facturés, la fin des livraisons significatives en SatCom faisant reculer l'Égypte. La Chine, malgré une année compliquée par les confinements liés à la Covid-19, baisse de 12,4% sur son marché intérieur alors que notre filiale progresse de 23,6% grâce à son marché export. Aux États-Unis la performance reste mitigée par les tensions sur le marché du travail qu'ACTIA s'emploie à résoudre car elles limitent la capacité du Groupe à répondre à de nombreux appels d'offres.

L'activité Automotive représente 84,2% du chiffre d'affaires annuel du Groupe, soit 420,7 ME. La croissance de +10% demeure freinée par la crise des composants. En tenant compte de la fin du contrat de télématique Volvo Car ( par rapport à 2021), la division a généré 81,2 ME d'activités supplémentaires, tout en étant limitée par les approvisionnements. Chez les clients OEM (75,2% du CA Automotive), la croissance de +6,5% est portée par les secteurs des engins industriels (+42,3%) en particulier dans le domaine agricole, des Bus & Cars (+25,7%) et des Poids Lourds (+15,3%). En lien avec la cession du Contrôle Technique et des Équipements de Garage le 21 avril 2022, les activités Aftermarket enregistrent une baisse de . Elles représentent encore 7,6 % du chiffre d'affaires sur l'année, issu des métiers du Diagnostic et de la Gestion de Flotte. L'activité de sous-traitance électronique (MDS, 17,2% du CA Automotive, +64%) reflète la confiance des clients dans l'outil industriel d'ACTIA et la bonne santé de certains secteurs ou leur reprise, comme l'Aéronautique.

L'activité Telecom représente 15,7% du chiffre d'affaires annuel du Groupe. Avec 78,6 ME de chiffre d'affaires (+24,1%), la division conclut l'année avec un très bon niveau de facturation. Après une année 2021 très soutenue, les activités Énergie (+5,7%) et Ferroviaire (+14,4%) progressent plus lentement que les activités SatCom (+43%) avec le démarrage du programme Syracuse IV, ces métiers restant sensibles à la pénurie des composants. La progression des SatCom sur le marché français entraine un retour de la division sur une part très significative de la France dans son chiffre d'affaires (82,2%).

PERSPECTIVES 2023

Conforté par la solidité de son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, ACTIA Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 ME.

Pour l'année 2023, sans envisager d'amélioration significative des approvisionnements, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%. Les cessions opérées en 2022 et le bon niveau d'activités ont permis de retrouver une meilleure rentabilité, tout en maintenant une pression sur le BFR du fait des tensions sur le marché des composants.

Dans l'hypothèse où certains covenants (gearing) ne seraient pas respectés au 31 décembre 2022, ratios non encore établis à ce jour, ACTIA a obtenu en décembre des partenaires bancaires concernés (moins de 20 % de la dette totale) les dispenses d'application des covenants.