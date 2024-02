Actia Group : sous pression après les annonces...

(Boursier.com) — Actia Group recule de 5% à 3,75 euros ce mercredi, alors que le groupe a publié 579,3 ME de chiffre d'affaires consolidé en 2023, son plus haut niveau historique, avec une croissance de 15,9% par rapport à 2022. En ligne avec l'objectif annuel de 15% de croissance, cette accélération (+5,5% en 2021, +12,1% en 2022) laisse derrière elle les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire (CA 2019 : 520,4 ME). Ainsi, le Groupe franchit une nouvelle étape dans sa croissance grâce au succès de la stratégie de développement mise en oeuvre depuis plusieurs années. Elle s'appuie sur une proposition de valeur solide, combinant expertise technologique et outils industriels de pointe pour une clientèle habilement diversifiée...

Sur l'année, la clientèle internationale représente 63,6% du chiffre d'affaires consolidé. Le Groupe est en croissance à deux chiffres sur l'ensemble des continents, à l'exception de l'Afrique (2,4% du CA 2023). L'Amérique (13,2% du CA 2023) affiche la meilleure progression (supérieure à 20%). La tendance est la même au 4ème trimestre avec une performance marquée d'ACTIA en Asie.

PERSPECTIVES

Le contexte économique de ce début d'année, marqué par des baisses de volumes annoncées par les clients, induit une contraction du carnet de commandes et encourage le Groupe à la prudence. Néanmoins, la mise en production de nouvelles familles de produits, s'appuyant sur les succès commerciaux des années précédentes, devrait permettre à Actia d'assurer une légère croissance en 2024. Les attentes pourront être précisées à l'occasion de la publication des résultats annuels 2023, le 26 mars 2024.

Cotation...

Rappelons également qu'en 2023, Actia a oeuvré pour sa transformation en quatre divisions (Mobility, Energy, Aerospace et Engineering Services). Cette nouvelle segmentation sera opérationnelle en 2024 et contribuera au développement du Groupe dans les années à venir en renforçant sa proximité avec chaque marché, et en améliorant la lisibilité des activités.

À signaler, en décembre 2023, Actia a pris la décision stratégique d'adhérer à l'Association européenne CCAM (Mobilité Connectée, Coopérative et Automatisée) afin de toujours mieux anticiper les évolutions technologiques à venir dans l'automobile à travers une collaboration renforcée avec les principaux acteurs de l'écosystème européen (fabricants de véhicules routiers, sous-traitants de Rang 1 et 2, laboratoires de recherche).

Cette adhésion permettra à Actia de renforcer sa proposition de valeur sur ses savoir-faire historiques autour des architectures et de la gestion du cycle de vie des véhicules.

Portzamparc souligne que le ralentissement de la dynamique de croissance pourrait pousser Actia à se focaliser sur l'amélioration de la rentabilité et la génération de cash, la trajectoire du désendettement restant lente. De quoi inciter l'analyste à réviser en baisse sa cible de 4,3 à 3,8 euros avec un avis à "conserver" sur le dossier. De son côté, TP ICAP Midcap a réduit la mire sur Actia de 6,4 à 5,4 euros, tout en restant à l'achat.