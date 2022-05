Actia Group : sans réaction

(Boursier.com) — L 'activité du 1er trimestre d'Actia Group, à 114,4 ME, a enregistré une progression de 5,1% qui reste tributaire de la pénurie de composants électroniques, affectant toujours la division Automotive. Moins touchée par cette contrainte, l'activité Télécom est stable à 13,1 ME. "Le travail des équipes et notamment les négociations permanentes ont permis de tenir les objectifs fixés en interne sans toutefois répondre à l'intégralité de la demande des clients", explique Actia. Le titre reste stable ce jeudi à 4 euros en bourse de Paris.

Le 29 mars dernier, Actia avait annoncé être entré en négociation pour la cession d'activités non stratégiques de la Division Automotive. La première opération concernant l'activité Contrôle Technique & Équipements de garage a été réalisée en date du 21 avril. Cette cession au Groupe BASE, d'un montant de 12 ME, concerne le fonds de commerce des équipements de garage et de contrôle technique, ainsi que le site immobilier de Chartres et 30% des titres de sa filiale ACTIA Cz, en République Tchèque, spécialiste des analyseurs de gaz. Le projet industriel s'appuie sur la marque MULLER qui a été ainsi transférée au Groupe BASE. Cette opération permet aux deux groupes de fédérer leurs actions en France, mais également à l'international. Cette activité emploie 115 salariés et représente un chiffre d'affaires estimé de 21 ME en 2021. La deuxième opération concernant la cession des titres de la Division Power à Plastic Omnium est en cours. Elle reste sujette aux négociations relatives à la documentation juridique et à l'approbation des autorités compétentes.

Portamparc parle d'un "bon premier trimestre malgré les pénuries". De quoi conseiller de se renforcer sur le dossier en visant un cours de 4,30 euros.