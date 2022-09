Actia Group recule après les annonces

(Boursier.com) — Actia recule de 2,2% à 4,30 euros ce mardi, alors que, depuis début 2021, le groupe a mis en place une organisation dédiée pour minimiser l'impact de la crise des composants sur ses opérations. Ainsi, les comptes consolidés du Groupe font apparaître, pour le 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 248,5 ME, en hausse de 14,9%. Dans le contexte actuel, le Groupe cherche en permanence à maximiser sa capacité à servir ses clients tout en continuant de se préparer pour honorer son carnet de commandes (IFRS 15) qui progresse à 429,8 ME au 30 juin 2022 contre 405,2 ME au 30 juin 2021. Il ne reflète pas la réalité des contrats pluriannuels puisque 88,9% concernent des livraisons à moins d'un an, chiffre en progression par rapport au 31/12/2021 (386 ME avec 82,4% à moins d'un an).

Pour ce 1er semestre 2022, le groupe a dégagé un EBITDA en croissance de 12,4%, à 20 ME, contre 17,8 ME au 1er semestre 2021 retraité. Le résultat opérationnel s'établit à 3,5 ME (+12,2%), contre 3,1 ME au 1er semestre 2021 retraité, soit une nette amélioration permise par l'aboutissement des deux opérations de cessions.

La rentabilité des opérations reste néanmoins pénalisée par des facteurs conjoncturels. La crise des composants grève l'efficacité des outils de production et diminue la rotation des stocks tandis que les mesures restrictives liées à la pandémie de la COVID-19 ou ses conséquences perturbent le marché de l'emploi ou certains secteurs. Cette situation masque les bénéfices tirés des programmes d'investissements menés sur les précédents exercices, la focalisation sur les contrats à plus forte valeur ajoutée, la gestion des prix de vente et l'optimisation des opérations en général. Ces efforts se reflètent, par exemple, dans la hausse continue de la 'R&D' financée par les clients en début de contrat, qui s'établit à 40,3% des dépenses engagées contre 35,4% au 30 juin 2021 et 30,9% au 1er semestre 2020.

La stratégie à court terme qui vise à préserver la croissance future se traduit par une augmentation de 15,7 ME de l'endettement net, à 237,5 ME, soit un gearing de 218,4%. Corrigé de l'impact du financement du poste client, du CIR et du CICE, le gearing s'établit à 194,2%. Ces montants bénéficient de l'apport de 12 ME lié à la cession des actifs dans le domaine du Contrôle Technique, mais ne tiennent pas compte de la cession de la division Power. Au contraire, l'endettement porte les 10,9 ME consacrés à cette division au 1er semestre 2022. Couplée à la progression de la variation du Besoin en Fonds de Roulement, à (4,9 ME) sur le 1er semestre 2022 contre 7,8 ME au 1er semestre 2021 (retraité), la trésorerie dégagée par les activités s'élève à 4,2 ME, contre 17,3 ME au 1er semestre 2021. Il est rappelé qu'ACTIA Group a émis un financement obligataire de 18 ME fin avril 2022, dans le cadre des Obligations Relances (programme France Relance du Ministère de l'Économie).

La mise en place de ce financement a permis de limiter l'usage des lignes de crédit court terme à 40,4% en fin de semestre. Avec une trésorerie de 47,3 ME au 30 juin 2022, ACTIA Group répond à ses échéances et dispose de lignes court terme disponibles. Les besoins de financement du Groupe resteront sensibles, dans les prochains mois, à la bonne réception des composants. La cession de la division Power le 1er août, pour une valeur d'entreprise de 52,5 ME, assure les moyens nécessaires pour le financement des projets et du besoin en fonds de roulement lié à la croissance de l'activité. Pour soutenir le développement des programmes d'avenir, ACTIA pourrait, avec des taux encore bas, continuer de faire appel à des financements moyen terme.

ACTIA enregistre un produit d'impôt de 0,6 ME contre une charge de (2,5 ME) au 1er semestre 2021. La valorisation des instruments de couverture (+5,4 ME au 30/06/2021) et un boni non récurrent venant diminuer les charges externes l'an passé (+2 ME au S1 2021) masquent la reconstruction en cours de la rentabilité du groupe sur les activités poursuivies dont le résultat net passe de 4,2 ME à 3,6 ME. Sans ces écritures particulières, le résultat net s'améliore de 6,8 ME.

PERSPECTIVES 2022

Avec un carnet de commandes calibré pour une croissance qui reste soutenue après les cessions réalisées, ACTIA espère pouvoir dépasser 10% de progression sur l'ensemble de l'exercice, tout en oeuvrant pour augmenter ce chiffre. L'absence d'informations fiables sur les perspectives d'approvisionnements de la part de nombreux fabricants de composants limite la visibilité sur le 2ème semestre tandis que les différentes tensions internationales et sanitaires pourraient encore impacter les chaines d'approvisionnements. ACTIA a évalué ces contraintes dans l'établissement de ses perspectives et entend, grâce à la mobilisation de ses équipes, assurer la continuité de ses livraisons et gérer l'adaptation des cadences pour soutenir sa croissance.

Après deux années de crise, ACTIA maintient sa vigilance sur sa structure des coûts. Une partie des augmentations de 2021 et de celles annoncées pour 2022 a pu être transférée aux clients au travers d'augmentation de prix en début d'année. Cette démarche se prolongera au regard de la poursuite des hausses de prix des composants, de la forte augmentation du coût de l'énergie, de la pression sur les salaires et de la chute de l'euro.

Au-delà des incertitudes qui pèsent sur la conjoncture, le Groupe, largement diversifié et internationalisé, se mobilise, comme il l'a toujours fait, pour assurer son développement à long terme, porté par des expertises pointues sur des marchés majeurs. Son portefeuille de clients et son carnet de commandes sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance avec pour objectif de dépasser, à une échéance de 4 ans, les 800 ME de chiffre d'affaires...

"Cette publication souligne les bienfaits de la cession de Power et la capacité d'Actia à maintenir sa rentabilité dans un environnement difficile" commente Portzamparc qui abaisse légèrement son scénario de rentabilité et son TP de 4,8 à 4,6 euros avec un avis à 'Renforcer' réitéré...