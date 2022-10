Actia Group projette un transfert vers Euronext Growth

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 2 décembre, la société Actia Group soumettra au vote de ses actionnaires, l'approbation du transfert de cotation de ses titres du marché règlementé d'Euronext Paris vers le Système Multilatéral de Négociation organisé Euronext Growth Paris.

Ce projet vise à permettre à la Société Actia Group d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

Cette opération de transfert consiste à demander à Euronext la radiation des titres de négociation du marché Euronext Paris et leur admission concomitante aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

Sous réserve de l'approbation de ce projet par les actionnaires réunis en Assemblée générale du 2 décembre et de l'accord d'Euronext Paris SA, cette cotation s'effectuera par le biais d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.

Actia Group rappelle à ses actionnaires que puisqu'il s'agit d'un marché non réglementé, il pourrait résulter du transfert sur Euronext Growth Paris une évolution de la liquidité du titre Actia Group qui pourrait être différente de la liquidité constatée depuis le début de la cotation d'Actia Group sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le transfert pourrait également conduire à la vente, par certains investisseurs privilégiant les titres d'émetteurs cotés sur un marché réglementé, de titres Actia Group.

Le contrat de liquidité conclu par la société sera maintenu après le transfert de marché.

La première cotation devrait intervenir le 2 février 2023.