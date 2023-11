Actia Group : plus fluide ?

(Boursier.com) — Actia Group campe sur les 4 euros ce mercredi, alors que le chiffre d'affaires est ressorti en croissance de 23%, à 136,1 ME sur le 3ème trimestre. Sur 9 mois 2023, la hausse de l'activité est portée à +18,3 % pour un chiffre d'affaires de 424,8 ME, contre 359,2 ME sur 9 mois 2022.

"L'activité est en ligne avec la saisonnalité habituelle et les attentes du Groupe : le marché des composants a continué de s'améliorer et les livraisons significatives de la division Telecom (SatCom) sont toujours programmées pour la fin de l'année", commente le groupe toulousain.

Sur 9 mois, la clientèle internationale représente 65,5% du chiffre d'affaires consolidé. Le Groupe est en croissance à deux chiffres sur l'ensemble des continents à l'exception de l'Afrique (2,4 % du CA), dans l'attente des livraisons SatCom. La tendance est la même au 3ème trimestre avec une belle accélération sur les zones Amériques et Europe.

Objectifs maintenus

Actia maintient son objectif d'une croissance de plus de 15%. Le Groupe continue d'agir pour faciliter la gestion de son BFR en période de croissance soutenue, tablant sur une poursuite de l'amélioration des approvisionnements de composants pour permettre de retrouver toute la fluidité en usines, tout en menant un travail sur le niveau de ses stocks et en mettant en place de l'affacturage sur ses principales structures afin de mieux mobiliser son poste clients...

Portzamparc estime que cette publication confirme le maintien d'une forte croissance au S2 avec une poursuite de la trajectoire d'amélioration de la rentabilité vers des niveaux plus normatifs (MOC de 3,5% en 2023). En raison du recours au facturing, l'analyste ajuste toutefois son cours cible de 4,9 à 4,3 euros en restant à "conserver" sur le dossier.