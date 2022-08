Actia Group : petite hausse après le point trimestriel

(Boursier.com) — Actia Group progresse timidement (+0,7% à 4,3 euros) après l'annonce d'une croissance de ses revenus de 24,8% au 2ème trimestre, à 134,1 ME, après un 1er trimestre à +5,1%. Le management espère pouvoir dépasser 10% de croissance sur l'ensemble de l'exercice, "tout en oeuvrant pour augmenter ce chiffre". L'absence d'informations fiables sur les perspectives d'approvisionnements de la part de nombreux fabricants de composants limite la visibilité du groupe sur le 2ème semestre tandis que les différentes tensions internationales et sanitaires pourraient encore impacter les chaines d'approvisionnements, précise la firme.

Portzamparc parle d'une très bonne publication. Cette dernière et la guidance devraient l'amener à rehausser son scénario de CA 2022. En première approche et dans l'attente d'un contact management, la maison de bourse confirme sa recommandation 'renforcer' et sa cible de 4,51 euros.