Actia Group : le transfert sur Euronext Paris est prévu vers le 2 février

(Boursier.com) — Actia Group annonce que l'Assemblée générale mixte des actionnaires de la société, réunie le 2 décembre au siège social, a approuvé à hauteur de 100%, le projet de transfert de cotation de ses actions du marché règlementé d'Euronext Paris vers le Système Multilatéral de Négociation organisé Euronext Growth Paris. Elle a donné tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en oeuvre ce transfert de marché de cotation.

Le Conseil d'Administration, qui s'est tenu à la suite de la réunion de l'Assemblée générale mixte, a décidé de mettre en oeuvre ce transfert.

Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, la radiation des actions Actia Group du marché Euronext Paris et leur admission concomitante, sans émission de nouvelles actions, aux négociations sur Euronext Growth Paris interviendra dans un délai minimum de deux mois.

Ce projet vise à permettre à Actia Group d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire souple et adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière en réduisant certaines contraintes de fonctionnement propres au marché d'Euronext Paris. Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait également simplifier le fonctionnement de la société et diminuer les coûts relatifs à sa cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.

La société compte maintenir une parfaite information du marché dans le cadre de la publication de son rapport annuel qui inclura : les comptes annuels et consolidés, le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d'entreprise (contenu allégé) ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes. Actia Group continuera d'établir une déclaration de performance extra-financière (DPEF) dont le contenu sera inchangé, et continuera de faire l'objet d'un rapport d'un organisme tiers indépendant habilité COFRAC.

Le code ISIN de l'action Actia Group demeurera inchangé : FR0000076655. Le code mnémonique ATI deviendra ALATI à compter de l'admission des titres sur Euronext Growth Paris.

A compter du 3 décembre 2022, Actia déposera auprès d'Euronext Paris une demande de radiation des titres d'Euronext Paris et leur admission sur Euronext Growth Paris. Actia devrait obtenir l'autorisation de transfert, à la fin janvier 2023. La radiation des titres Actia Group sur Euronext Paris sera effective à compter du 2 février 2023, avant bourse.