Actia Group : l'EBITDA des activités poursuivies progresse de 13,7%

(Boursier.com) — Dans une année 2022 qui présentait de nombreux défis à relever, ACTIA Group a consolidé sa croissance avec un chiffre d'affaires de 499,8 ME, en progression de +12,1%. L'investissement permanent du Groupe dans ses métiers et savoir-faire, sans interruption malgré les crises traversées, a permis à tous les segments de marché d'ACTIA de progresser et d'absorber l'arrêt du contrat significatif avec Volvo Car (43,1 ME). Cela a pu être accompli alors même que les approvisionnements sont restés sous tension, continuant à engendrer des retards de production (plus de 10 ME en fin d'année) et des augmentations de stocks.

En 2022, ACTIA Group a également réalisé deux opérations de cession d'activités non stratégiques qui lui ont permis de concentrer ses ressources sur l'électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l'énergie, et de renforcer sa structure financière. Gagnant en agilité et jugulant les effets de l'inflation et des tensions sur les approvisionnements, ACTIA dégage un EBITDA des activités poursuivies de 40,8 ME, en hausse de +13,7%.

Le portefeuille de clients et le carnet de commandes d'ACTIA Group sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à horizon fin 2025, les 800 ME de chiffre d'affaires et ce, malgré les cessions opérées courant 2022. Pour 2023, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%.

Comme au 1er semestre 2022, les éléments financiers 2021 sont retraités, avec le classement de la division Power en activité non poursuivie, pour faciliter leur comparabilité avec les éléments financiers 2022. Les explications du présent communiqué s'entendent sur la base des données 2021 retraitées.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2022

Le chiffre d'affaires 2022 et l'activité par division ont été détaillés dans le communiqué de presse du 22 février 2023.

Au 31 décembre 2022, ACTIA totalise un chiffre d'affaires consolidé de 499,8 ME, en croissance de 12,1%. La division Automotive représente 84,2% du chiffre d'affaires annuel du Groupe, soit 420,7 ME, en croissance annuelle de +10%. La division Telecom représente 15,7% du chiffre d'affaires annuel du Groupe, soit 78,6 ME, en croissance annuelle de +24,1%. Grâce à une organisation combattive qui parvient à minimiser les effets de la crise des composants et à la montée en puissance des livraisons des contrats pluriannuels signés, puis développés, les années précédentes, ACTIA a généré 85 ME de chiffre d'affaires additionnels en tenant compte de l'arrêt du contrat Volvo Car.

Dans ce contexte, ACTIA dégage un EBITDA des activités poursuivies de 40,8 ME, en progression de 13,7%. Avec une marge d'EBITDA de 8,2%, ACTIA renoue avec les ratios d'avant la crise sanitaire. Cela témoigne également d'un meilleur partage des coûts dans un contexte inflationniste. L'adaptation de la politique tarifaire a été permise par l'engagement des équipes dans la conduite du changement menée par ACTIA auprès de son portefeuille de clients.

Les achats consommés (279,3 ME) ont ainsi limité leur hausse à 15,4%. Néanmoins, le ralentissement de toute la chaine logistique induit par les carences de composants qui se poursuivent, ne permet pas d'engranger les gains de productivité attendus du plan d'investissements 2015-2019.

Pour tirer le plein potentiel de son positionnement de partenaire technologique et industriel de premier plan, ACTIA continue de renforcer ses opérations et ses équipes. Dans un marché de l'emploi qui est resté tendu en 2022, et en tenant compte des augmentations de salaire, les charges de personnel sont en hausse de 3,1%, à 126,5 ME. Elles sont également réparties entre la France et l'international. En 2022, ACTIA compte 3.730 employés répartis entre 4 sites de production (France, Tunisie, États-Unis, Suède) et ses filiales présentes dans 16 pays.

En ligne avec ses perspectives de croissance, ACTIA développe les solutions attendues pour les prochaines années par ses clients. L'avancement des programmes clients se traduit par un faible taux d'immobilisation de la 'R&D' et par un recul du crédit d'impôt recherche à 5 ME, contre 5,8 ME en 2021. L'effectif 'R&D' au 31 décembre 2022 est de 1 342 contre 1.182 à fin 2021. Les engagements 'R&D' 2022, à 80,3 ME (42,2% refacturés, 40,7% en charges, 17,1% immobilisés), sont stables par rapport à 2021. Ils témoignent de la forte activité 'R&D' issue des succès commerciaux de ces dernières années qui assurent la croissance organique du Groupe, malgré les cessions.

Après prise en compte des dotations aux amortissements de 29,6 ME, un niveau normatif, ACTIA génère une hausse de +71,5% de son résultat opérationnel, à 9,8 ME en 2022 contre 5,7 ME en 2021. La division Automotive y contribue à hauteur de 7,7 ME, et la division Télécom pour 2,5 ME ; le résultat opérationnel de la holding est de (0,5 ME) en liaison avec les frais engendrés par les cessions.

Le résultat financier 2022 s'établit à (7,7 ME).

Le résultat net part du Groupe 2022, tenant compte des plus-values générées par les cessions de 35,8 ME et dans l'attente de l'arbitrage pour la Division Power, s'élève à 19,9 ME. La division Automotive, qui porte les instruments de couverture pour (4,1 ME) y contribue pour 2 ME (activités poursuivies) et la division Télécommunications pour 1,9 ME.

ENDETTEMENT & BILAN

L'endettement net hors dette locative IFRS 16 s'établit à 187,4 ME à fin décembre 2022, contre 201,1 ME à fin 2021. La dette locative IFRS 16 est stable à 21,3 ME contre 20,7 MEUR l'année dernière. Le ratio de levier (endettement net / EBITDA hors instruments de couverture) ressort à 3,49, un niveau largement inférieur à la moyenne de 4,70 des 10 dernières années (2012-2021.

Le gearing s'établit à la clôture à 153,7% en nette amélioration par rapport au 31 décembre 2021 (195,3%), n'atteignant cependant pas le niveau attendu pour le respect des covenants. La dispense a été demandée par anticipation et obtenue en décembre des partenaires bancaires concernés (4,3% de la dette MT). Au cours de l'année 2022, ACTIA a également contracté 38,7 ME de nouveaux prêts, dont 18 ME en Obligations Relance, dédiées au financement de la croissance et de l'innovation des PME ETI engagées dans la transition écologique.

La politique de financement du Groupe se décompose en 3 axes qui servent chacun des besoins spécifiques. Les financements à long terme sont dédiés à l'outil industriel et à l'immobilier. Les financements à moyen terme interviennent pour des projets structurants de 'R&D' d'une durée moyenne de 4 à 5 ans, pouvant exceptionnellement atteindre 7 ans, et le renouvellement des matériels et équipements nécessaires au maintien des exigences de qualité et de capacité des outils de production. Ensemble, ils représentent 157,6 ME et diminuent de 23,4 ME. Les financements à court terme, à 99,5 ME (contre 97,4 ME en 2021), servent à la gestion du BFR. Celui-ci enregistre une variation liée à l'activité de +33,2 ME avec une forte augmentation des stocks de 38 ME, à 210,7 ME, reflétant les effets de la pénurie de composants (inflation des stocks de composants ou de produits semi-finis en l'absence d'autres composants indisponibles). Les créances clients, à 159,8 ME, sont également en hausse de +10,4% à la fin de l'exercice.

PERSPECTIVES 2023

En tenant compte d'une pression continue sur le BFR du fait des tensions sur le marché des composants, les cessions opérées en 2022 et le bon niveau d'activités devraient permettre de continuer la trajectoire d'amélioration de la rentabilité opérationnelle du Groupe.

Pour l'année 2023, sans envisager d'amélioration significative des approvisionnements, ni de mouvements sociaux pouvant bloquer des pays, ACTIA pourrait enregistrer une croissance de plus de 15%. Conforté par la solidité de son carnet de commandes et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, ACTIA Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 MEUR. Cette croissance sera associée à une nouvelle segmentation des activités du Groupe en 4 Divisions (Mobility, Energy, Aerospace, Engineering) afin d'assurer une meilleure lisibilité et visibilité, et par la même une dynamique de croissance renforcée.

En 2023, ACTIA Group propose à ses actionnaires une distribution de dividendes de 12 cents par action, en ligne avec les résultats consolidés du Groupe et conforme à sa politique sur les capitaux propres Groupe qui s'élève à 134,2 ME (+21,2 ME), soit un actif net par action de 6,67 euros.