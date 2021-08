Actia Group : L'activité du 2ème trimestre grimpe à 112,2 ME, en hausse 32,2%

Actia Group : L'activité du 2ème trimestre grimpe à 112,2 ME, en hausse 32,2%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'activité du 2ème trimestre 2021 d'ACTIA Group, à 112,2 ME, est en hausse 32,2%. La croissance reflète la capacité du Groupe ACTIA à s'adapter à la situation sanitaire, mais reste significativement freinée par la pénurie de composants électroniques. Sur la période, celle-ci contraint plus particulièrement les grandes séries de la division Automotive et la clientèle internationale dans un contexte de ralentissement forcé de la production mondiale. Le Groupe a globalement normalisé son fonctionnement au regard des contraintes sanitaires et continue de mobiliser fortement ses équipes et ses sites de production pour gérer la pénurie de composants. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2021 s'établit à 225,4 ME, en croissance de 11,6% par rapport au 1er semestre 2020.

Sur le plan commercial, le gain de nouveaux contrats pluriannuels avec de grands constructeurs mondiaux dans les secteurs du poids lourd et de l'off highway conforte les objectifs de dépassement des 800 ME de chiffre d'affaires à horizon 4-5 ans. Ils s'ajoutent au contrat majeur remporté au 1er trimestre dans le domaine du satellite, bénéficiant aux deux divisions, pour plus de 150 ME sur 5 ans.

Au 2ème trimestre, les ventes des filiales à l'étranger ressortent à 58,1 ME (+13,7%). À 54,1 ME (+60,1%), le chiffre d'affaires des sociétés françaises bénéficie d'un effet de base favorable, la crise sanitaire ayant particulièrement affecté les livraisons en France au 2ème trimestre 2020. Les clients à l'international représentent 69% des ventes du 2ème trimestre, contre 73% au même trimestre en 2020. Sur ce 1er semestre, le chiffre d'affaires des sociétés françaises est porté à 104,4 ME (+29,4%). La clientèle internationale () représente 70,4% du chiffre d'affaires consolidé, évolution témoignant de l'impact de la pandémie qui freine les échanges internationaux au départ de la Chine et la reprise économique sur le continent sud-américain, tandis que toutes les autres régions (Europe, Amérique du Nord, Afrique, Océanie) sont en croissance par rapport au 1er semestre 2020.

L'activité Automotive génère 87,6% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe, soit 98,3 ME. La croissance de 28,3% reste freinée par la crise des composants. La mobilisation efficace de la cellule de crise et la souplesse dans les plans de production permettent à ACTIA de limiter les impacts sur ses clients et d'assurer une croissance de 26,5% des activités OEM (77,1% du CA Automotive). Les activités Aftermarket (11,4% du CA Automotive) sont en hausse de 25,3%, bénéficiant d'une base de comparaison favorable et du redémarrage des investissements des acteurs du secteur. L'activité de sous-traitance électronique (MDS, 11,5% du CA Automotive, +46,3%), reflète l'efficacité des actions commerciales et des mesures opérationnelles prises par le Groupe depuis le début de la crise sanitaire pour favoriser l'utilisation de ses outils de production.

L'activité Telecom représente 12,4% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe. La croissance de +68,1% est sensiblement inférieure aux attentes du Groupe du fait de décalages dans l'acceptation de livraison à l'export. Cette progression est liée à l'effet de base favorable dans les SatCom et à la montée en puissance des solutions pour le marché du Ferroviaire et de l'Énergie, ces derniers restant eux aussi capés par le manque de composants.

PERSPECTIVES 2021

Pour l'heure, contrainte de s'adapter au rythme de livraison des composants électroniques, la croissance de l'activité reste inférieure aux attentes du Groupe. Face à l'instabilité des mesures de confinement / déconfinement, le Groupe continue à s'adapter, en maintenant ses sites de production en fonctionnement pour essayer de limiter les répercussions sur ses clients.

Grâce à la mobilisation de ses équipes, ACTIA Group a pu assurer la continuité de ses livraisons, même si l'adaptation des cadences pèse sur sa productivité. Les tensions perdurent et l'absence d'informations de la part des fabricants de composants limite la visibilité sur le 2ème semestre.

D'un point de vue financier, la structure de coût, allégée par rapport au 1er semestre 2020, pourra absorber une partie des coûts supplémentaires, induits par les ruptures d'approvisionnement et l'augmentation du prix de certaines matières premières. Une partie des surcoûts est prise en charge par les clients. Le Groupe maintient un strict contrôle des dépenses et a mis en place, début 2021, des mesures d'activité partielle (10% d'APLD, en France, dans l'Automotive). En plus de pouvoir bénéficier de plusieurs programmes du plan de relance, avec plus de 9 ME de financements sur 2 à 4 ans accordés (2/3 en subventions et 1/3 en avances remboursables), le Groupe a demandé d'activer le solde de son enveloppe de PGE, soit 50 ME, sécurisant sa situation financière en vue de la reprise et de la hausse continue de son carnet de commandes.

ACTIA s'inscrit dans une trajectoire de croissance à long terme et une capacité à servir des marchés technologiques de pointe, portés par la transformation numérique et énergétique. Avec un outil industriel moderne et répondant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité, ACTIA poursuit le déploiement des solutions de gestion industrielles (PLM, ERP) de dernière génération, porteuses d'efficacité opérationnelle et financière.

Au-delà des incertitudes qui pèsent actuellement sur l'économie mondiale, le Groupe, largement diversifié et internationalisé, se mobilise, comme il l'a toujours fait, pour assurer son développement à long terme, porté par des expertises pointues sur des marchés majeurs. Son portefeuille de clients et son carnet de commandes sur les prochaines années attestent de solides perspectives de croissance lui permettant de viser de dépasser, à une échéance de 4 à 5 ans, les 800 ME de chiffre d'affaires.