ACTIA Group : finalisation de la cession de la division Power à Plastic Omnium

(Boursier.com) — ACTIA Group confirme avoir finalisé ce 1er août 202, l'accord de cession de sa Division Power à Plastic Omnium pour un montant de 52,5 ME. Cette opération, ainsi que la cession opérée dans le domaine du Contrôle Technique en avril, renforce la structure financière d'ACTIA en contribuant à son désendettement à hauteur d'environ 60 ME. ACTIA réitère son objectif de plus de 800 ME de chiffre d'affaires à une échéance de 4 ans.