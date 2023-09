Actia Group : des résultats encourageants ?

(Boursier.com) — Actia Group campe sur les 4,55 euros ce mardi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 288,7 ME sur ce 1er semestre 2023, soit une croissance de 16,2% comparée à la même période en 2022. En ligne avec ses perspectives annuelles, le groupe a une activité soutenue même si la poursuite des tensions sur certains composants continue de limiter la production avec un retard d'une dizaine de millions à fin juin 2023.

Sur ce 1er semestre 2023, avec une conjoncture marquée par l'inflation et un marché de l'emploi tendu, Actia Group a dégagé un EBITDA des activités poursuivies en hausse de 3,3%, à 20,7 ME (7,2% du chiffre d'affaires). La saisonnalité des ventes, en particulier dans les SatCom, devrait générer une amélioration significative au 2ème semestre 2023.

Pour mémoire, Actia Group a cédé en 2022 deux activités non stratégiques afin de concentrer ses ressources sur l'électronique embarquée au service de la mobilité et de la gestion de l'énergie, et de renforcer sa structure financière ; le gearing diminue ainsi à 156,1% contre 218,4% à fin juin 2022. Les cessions, couplées aux efforts continus d'ACTIA pour s'adapter à la conjoncture, ont également contribué à la forte progression du résultat opérationnel à 7,6 ME (2,6% du chiffre d'affaires) contre 3,5 ME à fin juin 2022 (1,4 % du chiffre d'affaires).

Actia Group et Diadem, maison mère de STEEL Electronique, ont annoncé le 13 septembre 2023 être entrées en discussions exclusives pour étudier les modalités de rapprochement avec cette PME toulousaine de haute technologie dans le domaine du Spatial. Cette opération, sujette à négociation, permettrait de constituer un ensemble industriel de référence en tant que fournisseur d'électronique embarquée, essentiellement en tant que fournisseur de rang 2 (TIER 2), pour les domaines de l'Aéronautique, du Spatial et NewSpace et des Télécommunications (sol et spatial embarqué).

À l'horizon fin 2025, les solides perspectives de croissance du portefeuille de clients et le carnet de commandes d'Actia Group continuent de permettre de viser un chiffre d'affaires de plus de 800 ME, indépendant de toute acquisition. Pour 2023, Actia anticipe toujours une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 15%.

ENDETTEMENT, TRÉSORERIE & BILAN

L'endettement net hors dette locative IFRS 16 s'établit à 191,3 ME contre 187,4 ME à fin décembre 2022. La dette locative IFRS 16 est de 19,5 ME. Le gearing s'établit à 156,1% contre 218,4% à fin juin 2022, avant les cessions d'activités non stratégiques. Il n'y a pas eu de nouveaux emprunts significatifs au 1er semestre mais le désendettement du groupe a été ralenti par deux sorties exceptionnelles de trésorerie pour 9 ME (arbitrage de la cession des activités Power, activation d'une garantie sur l'ancien contrat télématique véhicules légers pour laquelle ACTIA se retourne contre son fournisseur et régularisation du coût des licences 3G suite à accord tripartite avec le client et le fournisseur).

Le groupe a dégagé un Free Cash Flow des activités poursuivies de 7,5 ME contre 5,7 ME à fin juin 2022, en hausse de +31,6 %. L'activité a généré 15,6 ME de trésorerie. Le BFR a eu un impact positif de 1,8 ME et l'encaissement du CIR (4,2 ME) permet d'atteindre un flux opérationnel positif de 20,9 ME, contre 4,2 ME au 1er semestre 2022.

Cette évolution est partiellement liée aux activités Power cédées le 1er août 2022. La trésorerie issue des opérations couvre les flux consacrés aux investissements, principalement pour les immobilisations et d'ajustement de prix de cession de la division Power. Enfin, au titre des dividendes 2022, le Groupe a distribué 2,4 ME en juin 2023, il a également remboursé 24,2 ME d'emprunts.

Actia dispose d'une trésorerie de 26,2 ME au 30 juin 2023 lui permettant de faire face à ses échéances à court terme et 56,6% de ses lignes court terme (hors factor déconsolidant) sont utilisées à cette date.

PERSPECTIVES 2023

Avec une légère amélioration des approvisionnements de composants d'ici la fin de l'année qui devrait permettre de retrouver toute la fluidité en usines, ACTIA maintient son objectif d'une croissance annuelle de plus de 15 %, avec une activité soutenue, comme au 2ème semestre 2022. Une progression significative de la rentabilité opérationnelle est attendue du fait de la saisonnalité des facturations cette année, notamment de la division Télécom qui retrouve son cycle habituel sur le segment SatCom, et au bon niveau d'activité général couvrant mieux les charges fixes.

Continuant de mener un travail sur le niveau de ses stocks et son poste clients, ACTIA Group poursuivra son action pour réduire l'impact sur son BFR en période de croissance soutenue.

Conforté par la solidité de son carnet de commandes (444 ME contre 429,8 ME au 30/06/22) et son portefeuille de contrats pluriannuels continuellement renforcé, ACTIA Group vise, à échéance fin 2025, un chiffre d'affaires de plus de 800 ME. Cette croissance sera associée à une nouvelle segmentation des activités du Groupe en 4 Divisions (Mobility, Energy, Aerospace, Engineering) afin d'assurer de meilleures lisibilité et visibilité, et par là même une dynamique de croissance renforcée. C'est également dans cette perspective qu'ACTIA Group a entamé des discussions pour le rapprochement avec STEEL Electronics dans le domaine "Aerospace", témoignant sa volonté de se développer dans le NewSpace. L'évolution de la segmentation sera mise en oeuvre sur les 3 prochaines années...

Portzamparc parlent de résultats encourageants qui crédibilisent le retour d'Actia sur des niveaux de rentabilité plus normatifs. De quoi viser plus haut de 4,70 à 4,90 euros en restant à "conserver" sur le dossier...